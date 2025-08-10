الأحد 10 أغسطس 2025
الاحتلال ينسف مباني سكنية وسط مدينة خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت  مصادر  طبية في مستشفيات غزة اليوم الأحد،  سقوط  36 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

أحزاب إسرائيلية تتجه لحل الحكومة رفضا لخطة احتلال غزة

وكانت أفادت مصادر طبية بغزة، بإستشهاد 6 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع صبيحة اليوم الأحد.

وفيات التجويع في غزة ترتفع

في غضون ذلك، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الخميس الماضي: إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة الماضية

