طريقة عمل شاورما اللحم، أكلة سريعة التحضير ومذاقها لا يقاوم

طريقة عمل شاورما اللحم، الشاورما من الأ كم لأن الشامية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون لمذاقها المميز وتقدم باللحوم المختلفة حسب الرغبة.

وطريقة عمل شاورما اللحم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل على الطريقة الأصلية لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل شاورما اللحم.

مكونات عمل شاورما اللحم:-

1 كيلو لحم بقري أو ضأن (يفضل أن يكون لحم شاورما مفروم أو قطع رقيقة)

2 بصل مفروم ناعم

4 فصوص ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة كركم

1/2 كوب لبن زبادي

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

ملح حسب الذوق

طريقة عمل شاورما اللحم

طريقة عمل شاورما اللحم:-

في وعاء عميق، اخلطى جميع المكونات (بصل مفروم، ثوم، زيت الزيتون، خل، بهارات شاورما، كمون، فلفل أسود، بابريكا، قرفة، كركم، لبن الزبادي، عصير الليمون، والملح).

اخلطى المكونات جيدًا حتى تتجانس التوابل مع بعضها البعض.

قطعى اللحم إلى شرائح رفيعة أو يمكنك استخدام اللحم المفروم.

أضيفي اللحم إلى التتبيلة وحركيه جيدًا حتى يتم تغطيته بالكامل بالتتبيلة.

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة، ويفضل تركه طوال الليل للحصول على طعم أفضل.

سخني المقلاة على نار متوسطة وضعي قليل من الزيت.

أضيفي اللحم المتبل إلى المقلاة وقلّبي اللحم جيدًا حتى ينضج تمامًا ويصبح لونه بنيًا.

إذا كنت تستخدمين شواية أو فرن، يمكنك شواء اللحم على حرارة متوسطة مع تقليبها بين الحين والآخر.

قدّمى شاورما اللحم في الخبز العربي أو التورتيلا، مع إضافات مثل الطحينة أو الثومية، والخضار المخلل، والطماطم، والخس.

يمكنك إضافة بعض شرائح الفلفل الحار أو التوابل الإضافية حسب الذوق.

للحصول على طعم أكثر غنى، يمكنك نقع اللحم في التتبيلة لمدة أطول.

يمكن تحضير الشاورما بشرائح الدجاج بدلا من اللحم ونضيف التوابل ولكن لا يوضع عليها دهون مثلما تفعل مع شاورما اللحم، وشاورما الدجاج أيضا لذيذة المذاق وعشاقها كثيرون، وسهلة التحضير.

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