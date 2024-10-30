طريقة عمل شاورما اللحم، سهلة التحضير ومذاقها لا يقاوم

طريقة عمل شاورما اللحم، شاورما اللحم من الأكلات الشامية الشهيرة التي لها مذاق مميز وشهرة واسعة على مستوى العالم حيث يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل شاورما اللحم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبعد أن كان تحضيرها يقتصر على المطاعم فقط، أصبح من السهل على ربات البيوت تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل شاورما اللحم.

مكونات عمل شاورما اللحم:-

500 جرام لحم بقر أو غنم، مقطع شرائح رقيقة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

4 فصوص ثوم، مفرومة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 كوب عصير ليمون

1/4 كوب لبن زبادي

2 حبة بصل، مقطعة شرائح

خبز عربي (للتقديم)

خضروات (خس، طماطم، خيار) حسب الرغبة

صلصة ثومية أو أي صلصة تفضلها

طريقة عمل شاورما اللحم:

في وعاء كبير، اخلطى زيت الزيتون مع الثوم، الزنجبيل، التوابل (كمون، كزبرة، بابريكا، فلفل أسود، قرفة، ملح) وعصير الليمون والزبادي.

اضيفي شرائح اللحم وامزجى جيدًا.

غطِى الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، أو يفضل ليلة كاملة.

في مقلاة على نار متوسطة، سخنى القليل من الزيت ثم أضيفي شرائح البصل وقلّبيها حتى تذبل.

بعد ذلك، أضيفي اللحم المتبل واطبخيه حتى ينضج ويصبح لونه بنيًا.

احضرى خبز عربي وضعى فيه كمية مناسبة من اللحم المطبوخ، ثم أضيفي الخضروات والصلصة.

لفى الخبز بشكل جيد وقدّميه ساخنًا.

يمكنك إضافة نكهات إضافية مثل الفلفل الحار أو البهارات المفضلة لديك.

يُمكن تقديم الشاورما مع البطاطس المقلية أو السلطات.

شاورما اللحم

ولعمل شاورما الدجاج

مكونات عمل شاورما الدجاج:-

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح

كوب زبادى

عصير ليمونة

ملح

فلفل

كمون

بابريكا

كارى

ثوم بودر

بصل بودر

بصلة مفرومة

ربع كوب خل

فلفل أسود

كمون

بهارات دجاج

زبد

أسهل طريقة عمل شاورما الفراخ:-

نحضر الدجاج ونغسله جيدا، ثم نقطعه.

بعدها نخلط مكونات التتبيلة معا فى بولة عميقة وننقع الدجاج بها لمدة ليلة كاملة.

وعند طهيها، يتم وضعها فى صينية فرن مع القليل من الزبد والبابريكا.

وندخلها الفرن لمدة نصف ساعة أو حتى تمام النضج، وتقدم ساخنة مع الخبز الصاج والثومية.