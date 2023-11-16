فوائد الكوارع، واظبي على تناولها حفاظا على شبابك وجمالك

فوائد الكوارع، الكوارع من الأكلات الشهيرة التي يقدسها المصريون وهي من أكلات المدبح الشهيرة التي تقدم بطرق مميزة.

وفوائد الكوارع، عديدة حيث اشتهرت بأنها تقوي المفاصل والعظام، وهي غنية بالعناصر الغذائية المهمة وينصح بها الخبراء.

فوائد الكوارع

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الكوارع لها فوائد علاجية عظيمة تدفعنا لتناولها مرتين شهريًّا للحفاظ على الصحة، ومن فوائد الكوارع:

تزيد كمية السائل المنوي لدى الرجال فهي بالتالي تحمي من الضعف الجنسي، وغناها بالسعرات الحرارية والإحساس بالطاقة يرفع القدرة الجنسية ويحسن الانتصاب.

المواد الجلاتينية الموجود في شوربة الكوارع تساعد على شفاء أمراض المفاصل وخشونة الركبة، لذا فهي وجبة مثالية لكبار السن الذين يعانون من آلام المفاصل والروماتيزم، بفضل تركيبها والفيتامينات والمعادن الموجودة فيها.

تنشط الدورة الدموية وتعزز بناء الخلايا وتجديدها، لاحتوائها على البروتين والفيتامينات المتعددة.

تمد جهاز المناعة ببروتين الكولاجين الضروري للجسم والذي يحمي بطانة الجهاز الهضمي من التقرحات والالتهابات المتكرّرة بفعل العوامل المسببة للقرحة المعديّة والقولون العصبي.

مطهر طبيعي، لأنها تساعد الأمعاء في التخلص من السموم المتراكمة، لأنها غنية بالألياف، وتساعد على تخلِّص الكبد من السموم.

تحسن صحة العضلات والبشرة والمفاصل، وأيضا تزيد من نضارة البشرة وتساعد في حماية الجلد من التشققات والجفاف وتزيد من رطوبته وحيويته، وقوّة الشعر وصحّته لأنها غنية لمادَّة الكولاجين، والبروتينات، والفيتامينات، مثل: (B6، B12).

فوائد الكوارع، فيتو

القيمة الغذائية الموجودة في الكوارع

وأضافت منى، أن الكوارع منجم من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة مثل الدهون الصحية والكولاجين والكالسيوم والفسفور والحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم والزنك والفسفور والسيلينيوم والمنجنيز والبروتينات والأحماض الأمينية، لذا يجب الإكثار من تناولها ويفضل تناولها مسلوقة مع الشوربة وعصير الليمون للاستفادة منها.

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ولعمل الكوارع المسلوقة

مكونات عمل الكوارع:

كوارع منظفة ومقطعة

جزر

بصل

طماطم

كرفس

حبهان

مستكة

ملح

فلفل أسود

جوزة الطيب

لتر ماء

طريقة عمل الكوارع:

- أولًا نجهز الكوارع، حيث يجب أن يتم غسل الكوارع جيدًا من خلال نقعها فى كمية من الماء الموضوع فيه خل وملح، لمدة ساعتين، وذلك بعد غسلها فى البداية بالملح والخل جيدًا.

- باستخدام "حلة ضغط" أو أخرى عادية يتم سلق الكوارع، بحيث يتم وضعها فى كمية من الماء، ونتركها على النار حتى تصل لمرحلة الغليان، ثم نتخلص من طبقة الريم التى تتكون على الوجه.

- نضيف البصل والحبهان والفلفل الأسود وورق اللورا والمسكة، ونتركها على النار لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات، على أن يتم إضافة الملح بعد مرور نصف الوقت على النار.

- إذا لاحظت أن كمية الشوربة أصبحت أقل، نضيف إليها كمية من الماء المغلى، ونغطيها جيدًا حتى تنضج تمامًا.

- يتم التأكد من مدى نضج الكوارع باستخدام الشوكة أو عندما تصبح لينة ويمكن فصلها بسهولة عن العظام.

- بعد أن نتأكد من نضجها، يتم رفع الإناء عن النار، ونتركها حتى تبرد قليلا، ثم تقدم ساخنة بجانب الفتة.