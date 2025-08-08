الجمعة 08 أغسطس 2025
سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود الاحتلال بحي التفاح في غزة

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

 أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان اليوم الجمعة، عن قصفها بقذائف الهاون حشودا للعدو الصهيوني في محيط جبل الصوراني شرق حي التفاح في مدينة غزة وسط قطاع غزة.

 

سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود الاحتلال بحي التفاح

 وعلقت حركة حماس اليوم الجمعة على قرار الكابينيت الإسرائيلي احتلال قطاع غزة، معتبرة أنه يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويؤكد أن بنيامين نتنياهو وحكومته لا يكترثون بمصير أسراهم.

 

وقالت حركة حماس في بيان:

-إقرار (الكابينيت) الإسرائيلي خططًا لاحتلال مدينة غزة وإجلاء سكانها؛ جريمة حرب جديدة يعتزم جيش الاحتلال ارتكابها بحق المدينة وقرابة المليون من سكانها.

 

-نؤكد أن ما أقرّه المجلس الوزاري الإسرائيلي من خطط لاحتلال مدينة غزة وإجلاء جميع سكانها؛ يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، تُخَطِّط حكومة الاحتلال الفاشي لتنفيذها، في استمرارٍ لسياسة الإبادة والتهجير القسري، والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني.

 

-إن تلاعُب الاحتلال بالألفاظ واستبداله مصطلح “احتلال” بـ”سيطرة”، ليس سوى التفاف مفضوح للهروب من مسؤوليته القانونية عن تبعات جريمته الوحشية ضد المدنيين، ويمثل في ذات الوقت اعترافًا ضمنيًا بأن مخططه يمثل انتهاكًا لاتفاقيات جنيف، وتهديدًا مباشرًا لحياة نحو مليون فلسطيني في المدينة.

