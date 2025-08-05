الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

كتائب القسام: استهدفنا ناقلة جند صهيونية وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح

كتائب القسام
كتائب القسام

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: إنها استهدفت ناقلة جند صهيونية بعبوة شديدة الانفجار، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح شمال شرق خان يونس.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

وفي وقت سابق بثت كتائب القسام، مشاهد تظهر لحظة إلقاء أحد مقاتليها عبوة العمل الفدائي داخل قمرة قيادة ناقلة جند إسرائيلية خلال كمين مركب شرق خان يونس.

ويوم الأحد الماضي،  نشرت منصات إعلامية إسرائيلية تفاصيل الكمين الذي نصبته المقاومة لجنود الاحتلال الإسرائيلي قصاصي الأثر في جنوب قطاع غزة

تفاصيل كمين خان يونس 

وقالت المواقع الإسرائيلية، إن مقاتلي حماس نصبوا طعما قاتلا للجنود قصاصي الأثر في مدينة خان يونس، حيث دخلوا المنطقة لإنقاذ عميل، تبين لاحقا أنه عميل مزدوج وأن  المقاومة قد جندته.
 

وأضافت: ‏كان مقاتلو حماس ينتظرون الجنود قرب نفق، وفجروا عبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من  الجنود.

وأعلنت مواقع إسرائيلية، أمس الأحد، ارتفاع عدد الجنود القتلى في الحدث الأمني الصعب بخان يونس في غزة  إلى 5 جنود قتلى على الأقل من وحدة الاستطلاع.

وأوضحت المواقع الإسرائيلية: نقل المصابين في حادث خان يونس إلى مستشفيات إسرائيلية وبينهم قائد وحدة الاستطلاع.

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جيش الاحتلال خان يونس حماس كتائب القسام

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