خارج الحدود

مؤسسة حقوقية تتقدم بشكوى لـ الجنائية الدولية ضد قتلة أنس الشريف وزملائه

الصحفي أنس الشريف،
الصحفي أنس الشريف، فيتو

قالت مؤسسة هند رجب الحقوقية، اليوم الثلاثاء، أن 6 قادة بجيش الاحتلال الإسرائيلي  مسؤولون عن قتل أنس الشريف منهم قادة الأركان وسلاح الجو والمنطقة الجنوبية.

 

منظمة حقوقية تتهم قادة بجيش الاحتلال في قتل أنس الشريف 

وأضافت المؤسسة الحقوقية، أن قائمة المسؤولين عن قتل أنس الشريف تضم قادة وحدة 8200 وقاعدة بلماحيم الجوية وأفيخاي أدرعي، وقد قدمنا شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد قتلة أنس الشريف وزملائه.

txt

جيش الاحتلال يعترض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن

وأمس الاثنين قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون: إن قتل صحفيي الجزيرة بغزة غير مقبول ومخز.

 

سلوفينيا: قتل صحفيي الجزيرة مخزٍ واعتداء على الحقيقة

وأضافت وزيرة خارجية سلوفينيا: أن الصحفيين ليسوا هدفا ومهاجمتهم اعتداء على حرية الصحافة والحقيقة.

وفي السياق ذاته قالت الأمم المتحدة في بيان صادر عنها، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش دعا لفتح تحقيق مستقل ونزيه بشأن مقتل الصحفيين في غزة.

الأمم المتحدة تدعو لفتح تحقيق بشأن مقتل الصحفيين في غزة

وأضافت الأمم المتحدة في بيانها: يجب احترام عمل الصحفيين في قطاع غزة ومقتل نحو 242 صحفيا في غزة.

