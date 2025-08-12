بعد أزمته مع باريس، مانشستر سيتي يتحرك لضم دوناروما

دخل مسئولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في مفاوضات لضم الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تحسبا للرحيل المحتمل للبرازيلي إيدرسون حارس السيتي.

وكشفت شبكة راديو مونت كارلو أن مانشستر سيتي بدأ مفاوضات مع ممثلي دوناروما من أجل ضمه هذا الصيف، وأن الاتفاق على عقد دوناروما الشخصي لن يشكل عائقا أمام سيتي، وذلك في ظل رغبة الحارس الإيطالي في الرحيل من الفريق الباريسي.

وينتهي عقد دوناروما مع باريس سان جيرمان في صيف 2026، ويرفض تجديد عقده ليتم استبعاده من قائمة الفريق المستدعاة ضد توتنهام في السوبر الأوروبي يوم الأربعاء على ملعب فريولي معقل فريق أودينيزي.

وأفادت صحيفة ليكيب أن رحيل دوناروما من باريس سان جيرمان يقترب بعد تدهور العلاقات بينهما بسبب الخلاف بشأن تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد، بعدما أعلن النادي الباريسي في وقت سابق التعاقد مع لوكاس شوفالييه حارس مرمى ليل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما حصد جائزة أفضل حارس في الدوري الفرنسي الموسم السابق.

ووفقا لراديو مونت كارلو في وقت سابق فإن دوناروما يريد الحصول على نفس راتبه الحالي البالغ 12 مليون يورو ويرفض تخفيضه.

مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد

كما يخطط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع الدولي البرازيلي رودريجو، جناح ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويستعد "السيتيزنز" لفقدان بعض عناصره الهجومية قبل إغلاق فترة الانتقالات الشهر المقبل، حيث يقترب جاك جريليش من إتمام انتقاله إلى إيفرتون على سبيل الإعارة، قبل انطلاق الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لاعب مانشستر سيتي يقترب من نوتنجهام

وفي الوقت ذاته، يقترب جيمس ماكاتي لاعب مانشستر سيتي من الانتقال إلى نوتنجهام فورست مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، بعد تألقه في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، حيث حمل شارة قيادة منتخب إنجلترا.

رودريجو مطروحا داخل مانشستر سيتي

وكشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن رودريجو يعد خيارا مطروحا على الطاولة، مشيرا إلى أن ريال مدريد سيسمح للاعب البالغ 24 عامًا بالرحيل عن سانتياجو برنابيو إذا أراد ذلك، لكنه حدد سعرًا يبلغ نحو 86.6 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عنه.

وأشار إلى أنه مع احتمالية مغادرة سافينيو أيضا هذا الصيف، بدأ المدرب بيب جوارديولا في دراسة أهداف محتملة لتعزيز هجوم الفريق.

