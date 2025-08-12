الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

1307 مواطنين استفادوا من قافلة طبية مجانية بقرية منشأة شومان في الدقهلية

قافلة طبية، فيتو
قافلة طبية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، والتي أقيمت بقرية منشأة شومان التابعة للإدارة الصحية بجمصة، واستفاد منها بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 1307مواطنين، وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

1307مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية منشأة شومان بجمصه

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

 7 عيادات في القافلة العلاجية المتكاملة 

 

من جهته أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومين، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، واستفاد منها، 1307 مواطنا بالكشف والعلاج، في تخصصات مختلفة، وضمت 7 عيادات، شملت، 202 باطنة، 156أطفال، 85 جراحة،  56 أسنان،49 رمد، 96 نساء ونظيم أسرة، 191 جلدية.

كما قامت القافلة بإجراء، 105 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر 125، ومعمل الدم والطفيليات 242، وإحالة 3 حالات للمستشفيات، إلى جانب عقد30 ندوة تثقيفية، استفاد منها 400 مترددا على القافلة.

