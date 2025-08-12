كرة اليد، منتخب مصر يتأخر أمام الدنمارك في الشوط الأول لمونديال الناشئين

كرة اليد، تأخر المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، أمام منتخب الدنمارك بنتيجة (14-17) في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا في الجولة الثانية من الدور الرئيسي، لبطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في القاهرة.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر

ويمتلك المنتخب الوطني فرصتين من أجل التأهل للدور ربع النهائي وهما:

فوز منتخب مصر على الدنمارك يضمن تأهله للدور ربع النهائي في صدارة المجموعة الرابعة.

تعادل منتخب مصر أمام الدنمارك يضمن له التأهل للدور ربع النهائي في وصافة المجموعة الرابعة.

ويحتل منتخب مصر حاليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، خلف منتخبي الدنمارك والتشيك، ويحتاج إلى تحقيق الفوز أو التعادل من أجل التأهل رسميا للدور ربع النهائي.

وكان المنتخب قد تعادل في الجولة الأولى من الدور الرئيسي أمام منتخب التشيك بنتيجة (35-35).

وحقق منتخب التشيك فوزا هاما على نظيره منتخب اليابان بنتيجة (42-27)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي.

ونجح منتخب التشيك في تحقيق فوز بفارق كبير من الأهداف، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة مصر والدنمارك المقرر لها بعد قليل.

بهذا الفوز يتقدم منتخب التشيك لاحتلال المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة، فيما يتراجع منتخب مصر للمركز الثالث.

مواجهات الدور الرئيسي

ويخوض المنتخب الوطني مباراتين في الدور الرئيسي أمام منتخبي التشيك والدنمارك.

وتأتي مواعيد مباريات المنتخب كالتالي:

الإثنين 11 أغسطس - مصر × التشيك | انتهت بالتعادل

الثلاثاء 12 أغسطس - مصر × الدنمارك | 7:30 مساء

وتقام مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

مجموعات الدور الرئيسي

وجاء تشكيل مجموعات الدور الرئيسي كالتالي:

المجموعة الأولى: السويد - النمسا - المجر - سويسرا

المجموعة الثانية: إسبانيا - صربيا - أيسلندا - السعودية

المجموعة الثالثة: ألمانيا - سلوفينيا - النرويج - فرنسا

المجموعة الرابعة: مصر - اليابان - الدنمارك - التشيك

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر 19 لاعبًا، تحت قيادة المدير الفني الإسباني فيرناندو باربيتو، الذي تولى المهمة بدلًا من طارق محروس الذي تعرض لوعكة صحية منذ أيام.

وتضم القائمة النهائية:

حراس المرمى:

یوسف عبدالهادي

عمر فتحي

عبد الملك محمود السيد «2008»

جناح أيسر:

عمر مصطفى بركة

حازم الصباغ

ظهير أيسر:

أحمد حلمي مصبح

عادل أحمد سعد

يحيى الكردي

صانع الألعاب:

يوسف عبدالغني

حمزة وليد المرسى

ظهير أيمن:

محمد عدلان

يوسف عمرو «2008»

سيف الدين جلال

كريم حمدي السيد

جناح أيمن:

زیاد أحمد عواد

عبد الرحمن أشرف رشاد

الدائرة:

محمد أحمد إسماعيل

حسين محمد

على مدبولي.

