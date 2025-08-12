الثلاثاء 12 أغسطس 2025
وزير التعليم العالي: الشباب الركيزة الأساسية لبناء مجتمع المعرفة والابتكار

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لبناء مجتمع المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب ودعمهم، من خلال توفير فرص التعليم المتميز، وتعزيز مهاراتهم، وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة في صنع القرار.

 

ويأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ إستراتيجية شاملة لتنمية قدرات الشباب في التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال برامج تدريبية متخصصة، ومبادرات بحثية وريادية، وشراكات دولية تتيح لهم اكتساب الخبرات والمعارف الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية في العلوم والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات التي تستهدف دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وفي مقدمتها مبادرة "كن مستعدًا" التي تهدف إلى إعداد الشباب بالمهارات الحياتية والمهنية اللازمة للانخراط في سوق العمل المحلي والدولي، وكذلك إنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات الحكومية لتقديم خدمات الإرشاد المهني والتدريب على مهارات التوظيف. كما تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص عمل نوعية للخريجين.

وتحتفل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باليوم العالمي للشباب، الذي يوافق الثاني عشر من أغسطس من كل عام، والذي أقرته الأمم المتحدة ليكون مناسبة عالمية للاحتفاء بدور الشباب في بناء المستقبل، وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في مختلف مجالات التنمية المستدامة، ويحمل هذا العام شعار "الشباب يُبتكرون اللاعتيادي من أجل مستقبل أكثر استدامة".

وأشاد الوزير بجهود الجامعات والمراكز البحثية المصرية في احتضان مئات المبادرات والمشروعات الشبابية التي تسهم في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معبرًا عن تطلعه إلى أن يكون عام 2025 عامًا للاكتشاف والابتكار بقيادة الشباب المصري.

