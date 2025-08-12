وزير الطيران عن مطار العلمين: ركيزة أساسية لتنمية الساحل الشمالي

أجرى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، جولة تفقدية لمطار العلمين الدولي، يرافقه الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، وذلك في ضوء ارتفاع معدلات التشغيل وتزايد أعداد السياح والزوار من مختلف دول العالم وبالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025.

ويأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة انسيابية التشغيل بالمطارات المصرية.

وشملت الجولة تفقد صالات السفر والوصول، ومناطق إنهاء إجراءات الركاب، ومواقع الخدمات الأرضية، إلى جانب متابعة سير العمل بغرف العمليات والتحكم ومنطقة البنوك والجمارك والجوازات.

ووجّه الحفني برفع جاهزية فرق العمل وتسهيل كافة الإجراءات لضمان تقديم خدمات متميزة،، مشددًا على أهمية توفير تجربة سفر راقية وعالية الجودة تعكس مكانة مصر كمقصد سياحي عالمي.

وأكد وزير الطيران المدني أن مطار العلمين الدولي يعد من الركائز الأساسية في دعم خطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث يخدم مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، ويسهم بفاعلية في تنشيط الحركة الجوية والسياحية، موضحًا أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المطار ليتكامل مع خطة التنمية الشاملة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمنطقة، باعتبارها من المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر حاليًا.

كما أشار الحفني إلى أن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025، التي تتضمن باقة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، تسهم في تعزيز حجم الإقبال السياحي وترسيخ مكانة المدينة كأحد أبرز المقاصد السياحية في الشرق الأوسط؛ مشيدًا بالجهود المبذولة من جميع العاملين بالمطار والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر أمام ضيوفها.

