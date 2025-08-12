نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعب العلمية نظام قديم بالدرجات
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، أعلنت وزارة التعليم العالي منذ قليل نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025 بموقع التنسيق الإلكتروني، والحدود الدنيا والأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد.
الحدود الدنيا للشعب العلمية (نظام قديم):
طب المنيا 384
طب بني سويف 382.5
طب أسيوط 380
طب جنوب الوادي 380
طب الإسكندرية 379.5
طب الفيوم 379.5
طب سوهاج 379
طب الاقصر 379
صيدلة سوهاج 374.5
صيدلة جنوب الوادي 374
صيدلة الفيوم 373.5
علاج طبيعي جنوب الوادي 373.5
صيدلة المنيا 373.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 373.5
هندسة بترول وتعدين السويس 373
صيدلة أسيوط 373
صيدلة القاهرة 372.5
صيدلة بني سويف 372.5
صيدلة عين شمس 371.5
صيدلة الزقازيق 371.5
صيدلة الإسكندرية 371
صيدلة دمنهور 371
صيدلة حلوان 371
حاسبات ومعلومات قنا علوم 367.5
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 365
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 364.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 363.5
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 363.5
طب بيطري جنوب الوادي 362.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 362.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 362
حاسبات وذكاء إصطناعي الغردقة علوم 361
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 359
طب بيطري سوهاج 358.5
طب بيطري المنيا 357.5
طب بيطري أسيوط 356.5
فنى صحي جنوب الوادي 351.5
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 350
تمريض جنوب الوادي 350
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5
تمريض المنيا 345
ألسن الأقصر 344.5
ألسن كفر الشيخ 343.5
تمريض أسيوط 341
تمريض أسوان 340.5
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 339
تمريض سوهاج 338.5
ألسن سوهاج 336.5
حقوق المنيا 336.5
تمريض بني سويف 336
ألسن المنيا 335
ألسن الغردقة 334.5
ألسن بني سويف 333.5
تمريض القاهرة 333.5
تمريض الفيوم 333.5
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 333
معهد فني صحى سوهاج 333
تمريض الإسكندرية 332
تمريض حلوان 330.5
تمريض دمنهور 330.5
تمريض الوادي الجديد 330
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 330
تمريض عين شمس 329.5
معهد فني صحى اسيوط 329
معهد فني صحى بنى سويف 328
تمريض طنطا 328
تمريض الزقازيق 327
تمريض السادات 327
تمريض المنصورة 323.5
معهد فني صحى اسوان 323.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 322.5
تمريض المنوفية بشبين الكوم 322.5
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 322
تمريض بنها 322
تمريض بور سعيد 321.5
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 321
تمريض دمياط 321
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 320.5
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 320
تمريض كفر الشيخ 320
علوم التغذية حلوان 318
المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج 318
إعلام جنوب الوادي 318
حقوق انتساب موجه سوهاج 317
إعلام بني سويف 316.5
إعلام القاهرة 315.5
إعلام القاهرة رياضة 315
علوم الارض بني سويف 314
حقوق سوهاج 314
إعلام عين شمس 313.5
فنى تمريض جنوب الوادي 313
إعلام المنوفية 311.5
فنى تمريض المنيا 311
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 309.5
المعهد الكندي العالي للحاسبات - علوم 308.5
السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة 307
حقوق جنوب الوادي 307
فنى تمريض سوهاج 305.5
تربية المنيا 305.5
فنى تمريض بني سويف 304.5
فنى تمريض أسيوط 304
تجارة جنوب الوادي 304
فنون جميلة (عمارة) حلوان 304
فنى تمريض أسوان 302
فنى تمريض الفيوم 300.5
تجارة أسيوط 300
فنى تمريض كفر الشيخ 299.5
حقوق كفرالشيخ 299.5
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 298.5
فنى تمريض أورام القاهرة 298
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 297.5
حقوق انتساب موجه الزقازيق 297
تجارة بني سويف 295
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 295
فنى تمريض الإسكندرية 294
تجارة سوهاج 293.5
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 293.5
تجارة انتساب موجه بني سويف 293
تجارة انتساب موجه أسيوط 292
دار العلوم القاهرة 292
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 291.5
تجارة انتساب موجه سوهاج 291
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 291
تجارة انتساب موجه المنصورة 291
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 291
تجارة انتساب موجه أسوان 290.5
تجارة انتساب موجه دمنهور 290
تجارة انتساب موجه القاهرة 290
فنى تمريض حلوان 290
فنى تمريض طنطا 290
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 289.5
تجارة انتساب موجه الزقازيق 289
معهد فني صحى رياضه بنى سويف 289
المعهد الكندي العالي للحاسبات 288.5
تجارة انتساب موجه بنها 288
تجارة انتساب موجه دمياط 288
تجارة انتساب موجه السويس 288
تجارة انتساب موجه طنطا 288
تجارة انتساب موجه عين شمس 287.5
تجارة انتساب موجه العريش 287.5
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 287.5
هندسة المنيا 287
تجارة انتساب موجه بور سعيد 287
هندسة حلوان 287
هندسة كفر الشيخ 287
هندسة المنوفية بشبين الكوم 287
هندسة حلوان بالمطرية 287
هندسة دمياط 287
هندسة السويس 287
هندسة بنها 287
هندسة الطاقة أسوان 287
تخطيط عمراني القاهرة 287
هندسة سوهاج 287
هندسة جنوب الوادي 287
هندسة بنها بشبرا 287
هندسة أسوان 287
هندسة عين شمس 287
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 287
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 287
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 287
فنون جميلة (عمارة) المنيا 287
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 287
هندسة القاهرة 287
هندسة الإسكندرية 287
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 287
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 287
فنى تمريض القاهرة 287
هندسة المنصورة 287
هندسة الفيوم 287
هندسة الزقازيق 287
هندسة أسيوط 287
هندسة بور سعيد 287
هندسة بني سويف 287
هندسة طنطا 287
هندسة الوادي الجديد 287
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 286.5
فنى تمريض الزقازيق 286
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 285
تربية الاقصر 284.5
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 283.5
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 282.5
تربية الفيوم 282
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 281.5
حقوق الفيوم 281
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 280
