نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعب العلمية نظام قديم بالدرجات

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، أعلنت وزارة التعليم العالي منذ قليل نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025 بموقع التنسيق الإلكتروني، والحدود الدنيا والأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد.



الحدود الدنيا للشعب العلمية (نظام قديم):

طب المنيا 384

طب بني سويف 382.5

طب أسيوط 380

طب جنوب الوادي 380

طب الإسكندرية 379.5

طب الفيوم 379.5

طب سوهاج 379

طب الاقصر 379

صيدلة سوهاج 374.5

صيدلة جنوب الوادي 374

صيدلة الفيوم 373.5

علاج طبيعي جنوب الوادي 373.5

صيدلة المنيا 373.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 373.5

هندسة بترول وتعدين السويس 373

صيدلة أسيوط 373

صيدلة القاهرة 372.5

صيدلة بني سويف 372.5

صيدلة عين شمس 371.5

صيدلة الزقازيق 371.5

صيدلة الإسكندرية 371

صيدلة دمنهور 371

صيدلة حلوان 371

حاسبات ومعلومات قنا علوم 367.5

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 365

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 364.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 363.5

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 363.5

طب بيطري جنوب الوادي 362.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 362.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 362

حاسبات وذكاء إصطناعي الغردقة علوم 361

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 359

طب بيطري سوهاج 358.5

طب بيطري المنيا 357.5

طب بيطري أسيوط 356.5

فنى صحي جنوب الوادي 351.5

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 350

تمريض جنوب الوادي 350

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5

تمريض المنيا 345

ألسن الأقصر 344.5

ألسن كفر الشيخ 343.5

تمريض أسيوط 341

تمريض أسوان 340.5

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 339

تمريض سوهاج 338.5

ألسن سوهاج 336.5

حقوق المنيا 336.5

تمريض بني سويف 336

ألسن المنيا 335

ألسن الغردقة 334.5

ألسن بني سويف 333.5

تمريض القاهرة 333.5

تمريض الفيوم 333.5

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 333

معهد فني صحى سوهاج 333

تمريض الإسكندرية 332

تمريض حلوان 330.5

تمريض دمنهور 330.5

تمريض الوادي الجديد 330

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 330

تمريض عين شمس 329.5

معهد فني صحى اسيوط 329

معهد فني صحى بنى سويف 328

تمريض طنطا 328

تمريض الزقازيق 327

تمريض السادات 327

تمريض المنصورة 323.5

معهد فني صحى اسوان 323.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 322.5

تمريض المنوفية بشبين الكوم 322.5

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 322

تمريض بنها 322

تمريض بور سعيد 321.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 321

تمريض دمياط 321

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 320.5

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 320

تمريض كفر الشيخ 320

علوم التغذية حلوان 318

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج 318

إعلام جنوب الوادي 318

حقوق انتساب موجه سوهاج 317

إعلام بني سويف 316.5

إعلام القاهرة 315.5

إعلام القاهرة رياضة 315

علوم الارض بني سويف 314

حقوق سوهاج 314

إعلام عين شمس 313.5

فنى تمريض جنوب الوادي 313

إعلام المنوفية 311.5

فنى تمريض المنيا 311

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 309.5

المعهد الكندي العالي للحاسبات - علوم 308.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة 307

حقوق جنوب الوادي 307

فنى تمريض سوهاج 305.5

تربية المنيا 305.5

فنى تمريض بني سويف 304.5

فنى تمريض أسيوط 304

تجارة جنوب الوادي 304

فنون جميلة (عمارة) حلوان 304

فنى تمريض أسوان 302

فنى تمريض الفيوم 300.5

تجارة أسيوط 300

فنى تمريض كفر الشيخ 299.5

حقوق كفرالشيخ 299.5

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 298.5

فنى تمريض أورام القاهرة 298

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 297.5

حقوق انتساب موجه الزقازيق 297

تجارة بني سويف 295

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 295

فنى تمريض الإسكندرية 294

تجارة سوهاج 293.5

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 293.5

تجارة انتساب موجه بني سويف 293

تجارة انتساب موجه أسيوط 292

دار العلوم القاهرة 292

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 291.5

تجارة انتساب موجه سوهاج 291

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 291

تجارة انتساب موجه المنصورة 291

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 291

تجارة انتساب موجه أسوان 290.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 290

تجارة انتساب موجه القاهرة 290

فنى تمريض حلوان 290

فنى تمريض طنطا 290

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 289.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 289

معهد فني صحى رياضه بنى سويف 289

المعهد الكندي العالي للحاسبات 288.5

تجارة انتساب موجه بنها 288

تجارة انتساب موجه دمياط 288

تجارة انتساب موجه السويس 288

تجارة انتساب موجه طنطا 288

تجارة انتساب موجه عين شمس 287.5

تجارة انتساب موجه العريش 287.5

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 287.5

هندسة المنيا 287

تجارة انتساب موجه بور سعيد 287

هندسة حلوان 287

هندسة كفر الشيخ 287

هندسة المنوفية بشبين الكوم 287

هندسة حلوان بالمطرية 287

هندسة دمياط 287

هندسة السويس 287

هندسة بنها 287

هندسة الطاقة أسوان 287

تخطيط عمراني القاهرة 287

هندسة سوهاج 287

هندسة جنوب الوادي 287

هندسة بنها بشبرا 287

هندسة أسوان 287

هندسة عين شمس 287

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 287

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 287

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 287

فنون جميلة (عمارة) المنيا 287

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 287

هندسة القاهرة 287

هندسة الإسكندرية 287

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 287

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 287

فنى تمريض القاهرة 287

هندسة المنصورة 287

هندسة الفيوم 287

هندسة الزقازيق 287

هندسة أسيوط 287

هندسة بور سعيد 287

هندسة بني سويف 287

هندسة طنطا 287

هندسة الوادي الجديد 287

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 286.5

فنى تمريض الزقازيق 286

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 285

تربية الاقصر 284.5

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 283.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 282.5

تربية الفيوم 282

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 281.5

حقوق الفيوم 281

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 280

