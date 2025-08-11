الإثنين 11 أغسطس 2025
تفاصيل لقاء بدر عبد العاطي مع وزير التعليم العالي (صور)

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

 استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الإثنين الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المستجدات المتعلقة بالاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم بين مصر والدول المختلفة

 وثمن الوزير عبد العاطى التعاون القائم بين وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والعمل المشترك لتوطيد أواصر التعاون بين المؤسسات التعليمية المصرية ونظيرتها بالخارج. وتناول الوزيران المستجدات المتعلقة بالاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم بين مصر والدول المختلفة فى مجال التعليم العالى.

أبناء الوطن المغتربين وربطهم بالوطن

 كما تطرق اللقاء إلى الدور الهام الذى تضطلع به المكاتب الثقافية المصرية بالخارج ودورها فى تعزيز برامج التعاون فى مجالات التعليم والتبادل الطلابى مع الدول المختلفة، ومد جسور التواصل مع أبناء الوطن المغتربين وربطهم بالوطن، وتم التأكيد على الأهمية التي توليها الدولة المصرية لتقديم الرعاية للطلبة والدارسين المصريين فى الخارج عبر السفارات والقنصليات المصرية، والاستفادة من تخصصاتهم فى المجالات المختلفة فى إطار دعم خطط التنمية الوطنية.

الجامعات التعليمية في الخارج

 والتقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى برؤساء البعثات المصرية المنقولين إلى الخارج، حيث استعرض جهود وزارة التعليم العالي في توطيد أواصر التعاون مع الجامعات التعليمية في الخارج والدور المحورى الذى تضطلع به المكاتب الثقافية في الخارج، مؤكدًا الحرص على مواصلة التنسيق مع السفارات المصرية بالخارج لتعزيز أوجه التعاون مع مختلف الدول بما يحقق المصالح الوطنية.

بدر عبد العاطي التعليم العالي التفاهم بين مصر والدول المختلفة

