نتيجة المرحلة الثانية، تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025 بموقع التنسيق الإلكتروني، والحدود الدنيا والأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، حاسبات ومعلومات 2025

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 284

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 283.5

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 283.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 283.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 283

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 282.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 282.5

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 282.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 281.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 281

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 280.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 279.5

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 279.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 278.5

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 278.5

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 278

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 277

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان رياضة 276.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 276

حاسبات وذكاء إصطناعي الغردقة رياضة 274.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 274.5

حاسبات ومعلومات العريش رياضة 273

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 272.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 272

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 271

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 270.5

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 270.5

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 270

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 269.5

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس من خلال هذا الرابط

وأنهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات أعمال المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة، والتي أُتيحت خلالها إمكانية تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي، وذلك خلال الفترة من الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 وحتى الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، ولمدة خمسة أيام.

وقد انتهت أعمال هذه المرحلة بعد مراجعة دقيقة للرغبات التي سجّلها الطلاب، وترشيحهم للكليات والمعاهد وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفي حدود الأعداد المقررة لكل كلية ومعهد.



أولًا: الحدود الدنيا وأعداد الطلاب:

يبلغ إجمالي عدد الطلاب المُقرر تقدمهم لتنسيق المرحلة الثانية من النظامين الحديث والقديم(287,318) طالبًا وطالبة، وفقًا للحدود الدنيا المُعلنة لكل شعبة، وجاءت التفاصيل كما يلي:

- النظام الحديث:

الشعبة الحد الأدنى عدد الطلاب

الشعب العلمية 220.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.75 %. 246642

الشعبة الأدبية 205.00 درجة فأكثر أي بنسبة 64.06%. 36406

الإجمالي 283048

- النظام القديم:

الشعبة الحد الأدنى عدد الطلاب

الشعبة العلمية 280.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29%. 3506

الشعبة الأدبية 240.00 درجة فأكثر أي بنسبة 58.53 %. 764

الإجمالي 4270

الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الثانية 2025

وجرت أعمال هذه المرحلة وفق الضوابط التالية:

• تم ترشيح الطلاب بناءً على آخر رغبات مسجلة على الموقع الإلكتروني، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة.

• بانتهاء هذه المرحلة، يكون قد تم توزيع ( 364946 ) طالبًا وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من بدء أعمال التنسيق.

• سيتمكن الطلاب من الحصول على بطاقة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

• سترسل الكشوف النهائية بأسماء الطلاب إلى الكليات والمعاهد بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، لبدء إجراءات القيد.

