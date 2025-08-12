الثلاثاء 12 أغسطس 2025
نتيجة المرحلة الثانية، تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025 بموقع التنسيق الإلكتروني، والحدود الدنيا والأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، حاسبات ومعلومات 2025

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 284
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 283.5
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 283.5
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 283.5
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 283
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 282.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 282.5
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة  282.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 281.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 281
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 280.5
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 279.5
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 279.5
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 278.5
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 278.5
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 278
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 277
حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان رياضة 276.5
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 276
حاسبات وذكاء إصطناعي الغردقة رياضة 274.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 274.5
حاسبات ومعلومات العريش رياضة  273
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 272.5
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 272
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 271
حاسبات ومعلومات قنا رياضة  270.5
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 270.5
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 270
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 269.5

 

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس من خلال هذا الرابط

وأنهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات أعمال المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة، والتي أُتيحت خلالها إمكانية تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي، وذلك خلال الفترة من الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 وحتى الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، ولمدة خمسة أيام.
وقد انتهت أعمال هذه المرحلة بعد مراجعة دقيقة للرغبات التي سجّلها الطلاب، وترشيحهم للكليات والمعاهد وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفي حدود الأعداد المقررة لكل كلية ومعهد.


أولًا: الحدود الدنيا وأعداد الطلاب:

يبلغ إجمالي عدد الطلاب المُقرر تقدمهم لتنسيق المرحلة الثانية من النظامين الحديث والقديم(287,318) طالبًا وطالبة، وفقًا للحدود الدنيا المُعلنة لكل شعبة، وجاءت التفاصيل كما يلي:
- النظام الحديث:

الشعبة    الحد الأدنى      عدد الطلاب
الشعب العلمية 220.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.75 %. 246642
الشعبة الأدبية 205.00 درجة فأكثر أي بنسبة 64.06%. 36406
الإجمالي 283048 

- النظام القديم:

الشعبة     الحد الأدنى     عدد الطلاب
الشعبة العلمية 280.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29%. 3506
الشعبة الأدبية 240.00 درجة فأكثر أي بنسبة 58.53 %. 764
الإجمالي 4270 

الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الثانية 2025

وجرت أعمال هذه المرحلة وفق الضوابط التالية: 
• تم ترشيح الطلاب بناءً على آخر رغبات مسجلة على الموقع الإلكتروني، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة.
• بانتهاء هذه المرحلة، يكون قد تم توزيع ( 364946 ) طالبًا وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من بدء أعمال التنسيق.
• سيتمكن الطلاب من الحصول على بطاقة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.
• سترسل الكشوف النهائية بأسماء الطلاب إلى الكليات والمعاهد بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، لبدء إجراءات القيد.

 

