هندسة عين شمس تحقق مراكز متقدمة بالمسابقة السنوية لتصميم أنظمة التكييف والتهوية بأمريكا

حقق طلاب كلية الهندسة بـجامعة عين شمس العديد من المراكز المتقدمة في المسابقة السنوية لتصميم أنظمة التكييف والتهوية (HVAC Design Competition) التي تنظمها الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (ASHRAE)، وهى:المركز الأول عالميًا في تصميم واختيار أنظمة التكييف والتهوية (HVAC Design Competition)والمركز الأول في المسابقة الثانية لاختيار نظام التكييف والتهوية (HVAC System Selection) فى مسابقة اختيار أفضل نظام للتكييف والتهويه لتحقيق الاستدامه وتقليل استهلاك الطاقه و المركز الثاني عالميًا في مسابقة تصميم المباني ذات استهلاك الطاقة الصفري (Net Zero Energy Design Competition).

تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، عمرو شعت عميد كلية الهندسة، وإشراف أحمد الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

شهادة جديدة على تميز التعليم الهندسي في الجامعات المصرية

وفى السياق، تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين بالتهنئة للطلاب الفائزين وإدارة الكلية على هذا الانجاز الجديد، مؤكدًا أن هذا الفوز يعد شهادة جديدة على تميز التعليم الهندسي في الجامعات المصرية، ويؤكد على قدرة خريج الجامعة على المنافسة في المحافل الدولية وتحقيق التفوق في المجالات العلمية والتقنية المتقدمة.

وكان فريق الكلية قد فاز بالمركز الأول عالميًا في تصميم واختيار أنظمة التكييف والتهوي (HVAC Design Competition) التي تنظمها الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (ASHRAE)، وهى تعد إحدى أعرق المؤسسات العالمية في هذا المجال، وتعد هذه المسابقة من أبرز الفعاليات الدولية التي تتنافس فيها كبرى الجامعات العالمية في مجال تصميم نظم التهوية والتكييف المبتكرة والمستدامة، بمشاركة فرق من مختلف دول العالم.

وقد شهدت نسخة هذا العام منافسة شرسة، إلا أن فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس نجح في التميز والتفوق على جميع الفرق المشاركة، محققًا المركز الأول للسنة الثانية على التوالي، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ المشاركات المصرية.



كما تمكن الفريق من الفوز بجائزة المركز الأول في مسابقة اختيار نظام التكييف والتهوية (HVAC System Selection) فى مسابقة اختيار أفضل نظام للتكييف والتهويه لتحقيق الاستدامه وتقليل استهلاك الطاقة، وذلك بعد أن كان قد حقق المركز الثاني في نفس المسابقة خلال العام السابق، ما يعكس التطور الكبير في مستوى أداء الفريق والإصرار على التميز المستمر.

ويُعد هذا الإنجاز دليلًا حيًا على الكفاءة العلمية والعملية التي يتمتع بها طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وكذلك على جودة التعليم والاهتمام بالمشروعات التطبيقية والابتكار في الكلية.

المركز الثاني في المسابقة الدولية لتصميم المباني ذات استهلاك الطاقة الصفري

كما حقق الفريق إنجازًا عالميًا متميزًا، بحصوله على المركز الثاني في المسابقة الدولية لتصميم المباني ذات استهلاك الطاقة الصفري (Setty Family Foundation Net Zero Energy Design Competition).

ويأتي هذا التتويج ثمرة للجهد العلمي والابتكار الهندسي الذي قدمه الفريق في المسابقة، بعد منافسة قوية مع نخبة من الجامعات والمؤسسات التعليمية من مختلف دول العالم.

ويجدر بالذكر أن جامعة عين شمس كانت قد حصلت على المركز الأول في فئة التصميم العام في الدورة السابقة من نفس المسابقة، مما يعكس التطور المستمر في مستوى الأداء الأكاديمي والتطبيقي لطلابها، ويؤكد مكانتها البارزة على الساحة الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة تُعد نموذجًا رائدًا للتكامل الأكاديمي داخل الكلية، حيث شهد المشروع تعاونًا مميزًا بين عدة أقسام، شملت قسم هندسة القوى الميكانيكية، وقسم هندسة القوى الكهربائية، وبرنامج عمارة تنسيق المواقع، ويعكس هذا التعاون نجاح الدمج بين البرامج الدولية والبرامج التخصصية في تقديم حلول تصميمية عصرية.

ومن المقرر أن يتم تكريم الطلاب الفائزين رسميًا من قبل الجمعية الأمريكية ASHRAE خلال مؤتمرها السنوي الذي سيعقد في يناير 2026 بمدينة لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نخبة من اساتذة الجامعات والمتخصصين والمهندسين من مختلف دول العالم.

