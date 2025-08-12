موعد ومكان حفل زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

يستعد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، لإقامة حفل الزفاف من شريكته جورجينا رودريجيز، أخيرًا.

موعد ومكان حفل زواج رونالدو وجورجينا

وبالنظر إلى التزامات رونالدو الحالية، يعتقد كثيرون أن المراسم قد تُقام في الرياض أو دبي، وهما وجهتان بارزتان قريبتان من مقر إقامته الحالي.

ومع ذلك، وبالنظر إلى مشاعره المرتبطة بجذورهما، فقد يكون مدريد، المكان الذي التقى فيه رونالدو مع جورجينا لأول مرة عام 2016، خيارًا لإقامة الزفاف، خاصة أنها مسقط رأس جورجينا أيضًا، كما يمكن أن تكون ماديرا في البرتغال، مسقط رأس رونالدو، موقعًا آخر يحمل معانٍ عميقة لبدء الفصل الجديد في حياة نجم كرة القدم.

أما عن موعد زفافهما المحتمل، فتشير التوقعات الشائعة إلى أن رونالدو وجورجينا قد يعقدان قرانهما في عام 2026، بعد انتهاء موسم رونالدو مع النصر ومنتخب البرتغال.

