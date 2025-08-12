الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد ومكان حفل زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

رونالدو وجورجينا،
رونالدو وجورجينا، فيتو

يستعد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، لإقامة حفل الزفاف من شريكته جورجينا رودريجيز، أخيرًا.

موعد ومكان حفل زواج رونالدو وجورجينا 

وبالنظر إلى التزامات رونالدو الحالية، يعتقد كثيرون أن المراسم قد تُقام في الرياض أو دبي، وهما وجهتان بارزتان قريبتان من مقر إقامته الحالي.

ومع ذلك، وبالنظر إلى مشاعره المرتبطة بجذورهما، فقد يكون مدريد، المكان الذي التقى فيه رونالدو مع جورجينا لأول مرة عام 2016، خيارًا لإقامة الزفاف، خاصة أنها مسقط رأس جورجينا أيضًا، كما يمكن أن تكون ماديرا في البرتغال، مسقط رأس رونالدو، موقعًا آخر يحمل معانٍ عميقة لبدء الفصل الجديد في حياة نجم كرة القدم.

أما عن موعد زفافهما المحتمل، فتشير التوقعات الشائعة إلى أن رونالدو وجورجينا قد يعقدان قرانهما في عام 2026، بعد انتهاء موسم رونالدو مع النصر ومنتخب البرتغال.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريستيانو رونالدو رونالدو جورجينا رودريجيز جورجينا النصر السعودي

مواد متعلقة

نجم النصر السعودي يوجه رسالة للجماهير بشأن رونالدو

هيتخرب بيته، كم سيدفع كريستيانو رونالدو لجورجينا حال انفصالهما؟

30 قيراط ألماس، سعر خاتم الزواج المقدم من رونالدو إلى جورجينا

بعد تقدمه للزواج منها، تعرف على مسيرة علاقة رونالدو مع جورجينا

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

دليلك الشامل، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة (نظام قديم)

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

تغريم الزمالك بسبب الهتافات وإيقاف الكرتي، عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري

السيسي يكشف المستور في أسباب أزمة المياه وسد النهضة

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

الأهلي يعلن التعاقد مع نجم فريق سلة الاتحاد السكندري

أول تعليق من سمير حليلة على أنباء تعيينه حاكما لقطاع غزة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالأمسيات الدينية؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما الحكمة من ابتلاء الله لعباده؟، داعية إسلامي يجيب (فيديو)

تفسير حلم الخياطة في المنام وعلاقته بالسعي للخير والإصلاح بين الناس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads