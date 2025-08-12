30 قيراط ألماس، سعر خاتم الزواج المقدم من رونالدو إلى جورجينا

أعلنت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز اقتراب زواجها الرسمي بالأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي بعد علاقة دامت 9 أعوام منذ عام 2016.

جورجينا تنشر خاتم الزواج من كريستيانو رونالدو

ونشرت جورجينا عبر حسابها بمنصة إنستجرام صور لخاتم الزواج في يدها وهي ممسكة بيد رونالدو، وعلقت قائلة: "نعم، أوافق.. في هذا وفي كل حياتي".

وجاءت رسالة جورجينا إشارة إلى تقدم رونالدو بطلب للزواج رسميًّا بها وموافقته على طلب النجم البرتغالي.

ونالت رسالة جورجينا تفاعلًا كبيرًا من جانب متابعيها وأيضًا من جماهير النجم البرتغالي صاحب الـ40 عامًا.

الأمر لم يتوقف فقط عند حد متابعة أنباء زواج رونالدو وجورجينا بل لفت الأنظار خاتم الزواج الرائع الذي ظهر في يد المؤثرة الإسبانية.

وبدا الخاتم مرصعًا بالألماس وهو ما أثار انتباه العديد من وسائل الإعلام العالمية التي تناولت قيمة هذا الخاتم الثمين.

سعر خاتم زواج رونالدو من جورجينا

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" فإن خاتم زواج جورجينا يشمل 30 قيراطًا من الألماس وهو أحد المجوهرات الثمينة والرائعة.

ويتخطى سعر الخاتم 3 ملايين دولار أمريكي، فيما أشارت بعض التقارير إلى أن سعر الخاتم يتراوح بين 3 إلى 5 ملايين دولار أمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.