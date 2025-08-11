الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد تقدمه للزواج منها، تعرف على مسيرة علاقة رونالدو مع جورجينا

أسرة كريستيانو رونالدو،
أسرة كريستيانو رونالدو، فيتو

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، عن تقدم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد نادي النصر السعودي، بطلب الزواج من شريكة حياته جورجينا رودريجيز.

قصة ارتباط وحب رونالدو مع جورجينا 

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن كريستيانو رونالدو وجورجينا يرتبطان منذ ما يقارب تسع سنوات، ولديهما طفلان، كما تقوم جورجينا برعاية أبناء رونالدو الثلاثة الآخرين.

بدأت قصة حب رونالدو وجورجينا في 2016، ورحب كريستيانو بتوأمه إيفا وماتيو في يوليو 2017 عن طريق أم بديلة، فيما أنجبت جورجينا طفلها الأول آلانا بعد خمسة أشهر فقط من ولادة التوأم.

وفي شهر أكتوبر من عام 2021، أعلن رونالدو وجورجينا أنهما ينتظران توأما، لكنهما فقدا أحد الطفلين يوم ولادته، بينما بقيت شقيقته على قيد الحياة، وأطلق عليها اسم بيلا إزميرالدا.

وكتب رونالدو حينها بيانا مؤثرا قال فيه: ببالغ الحزن نعلن أن طفلنا الصغير قد توفي، إنه أعظم ألم يمكن أن يشعر به أي والد، لكن ولادة طفلتنا تمنحنا القوة للاستمرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريستيانو رونالدو رونالدو جورجينا رودريجيز جورجينا النصر السعودي

مواد متعلقة

الذكاء الاصطناعي يتوقع فوز دولة عربية بكأس العالم 2030 ويمنح رونالدو "الخبر الأعظم"

أهداف مباراة النصر وريو آفي البرتغالي، شاهد ماذا قال رونالدو بعد الهاتريك (فيديو)

بهاتريك رونالدو، النصر يكتسح ريو آفي البرتغالي برباعية

كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي وسيلينا جوميز وكيم كاردشيان، ما القصة؟

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 رسميا

تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي

تعديلات مهمة على رسوم السحب بمحفظة فودافون كاش

مين دول يا فصيح، توفيق عكاشة يطالب أحمد موسى بكشف البلاد الممولة لحملات تشويه مصر

حقيقة صدور قانونين للايجار القديم.. أحدهما خاص بحكم المحكمة الدستورية والثاني بقاضي الأمور الوقتية

تعليق ساخر من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده

ترامب: حماس لن تفرج عن المحتجزين في الوضع الراهن

كريستيانو رونالدو يتقدم للزواج من جورجينا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية حصاد القمح في المنام وعلاقتها بتحسن في مختلف جوانب الحياة

ما حكم الشرع فى فلوس الـ "فيسبوك" و"تيك توك"؟، أمين الفتوى يجيب

عاوزة اكتب الشقة باسم ابني؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads