بعد تقدمه للزواج منها، تعرف على مسيرة علاقة رونالدو مع جورجينا

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، عن تقدم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد نادي النصر السعودي، بطلب الزواج من شريكة حياته جورجينا رودريجيز.

قصة ارتباط وحب رونالدو مع جورجينا

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن كريستيانو رونالدو وجورجينا يرتبطان منذ ما يقارب تسع سنوات، ولديهما طفلان، كما تقوم جورجينا برعاية أبناء رونالدو الثلاثة الآخرين.

بدأت قصة حب رونالدو وجورجينا في 2016، ورحب كريستيانو بتوأمه إيفا وماتيو في يوليو 2017 عن طريق أم بديلة، فيما أنجبت جورجينا طفلها الأول آلانا بعد خمسة أشهر فقط من ولادة التوأم.

وفي شهر أكتوبر من عام 2021، أعلن رونالدو وجورجينا أنهما ينتظران توأما، لكنهما فقدا أحد الطفلين يوم ولادته، بينما بقيت شقيقته على قيد الحياة، وأطلق عليها اسم بيلا إزميرالدا.

وكتب رونالدو حينها بيانا مؤثرا قال فيه: ببالغ الحزن نعلن أن طفلنا الصغير قد توفي، إنه أعظم ألم يمكن أن يشعر به أي والد، لكن ولادة طفلتنا تمنحنا القوة للاستمرار.

