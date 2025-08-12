الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

النيران تجتاح إسرائيل، حرائق في غابات إشتاول بالقدس المحتلة

حرائق فى غابات،
حرائق فى غابات، فيتو

اجتاحت النيران العديد من المناطق المحتلة من قبل إسرائيل، حيث اندلعت حرائق ضخمة في غابة إشتاول في القدس المحتلة، ونشرت وسائل إعلام عبرية، فيديوهات تظهر طائرات الإطفاء تحاول إخماد النيران المندلعة في إشتاول.

اندلاع حرائق غير مسبوقة

وتعيش إسرائيل حالة طوارئ قصوى بعد اندلاع حرائق غير مسبوقة في عدد من المواقع، وعلى ضوء ذلك تعمل فريق إطفاء في مواقع حرائق متعددة في إسرائيل بما يشمل منطقة الشمال.

 حرائق ضخمة في غابات دير حنا المحتلة

والجمعة الماضية، اندلعت حرائق ضخمة في غابات دير حنا المحتلة، مما دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بالدفع بـ6 طواقم إطفاء وأربع طائرات للسيطرة على النيران.

وفي أول مايو الماضي، اندلعت حرائق في غابات على الطريق الواصل بين القدس وتل أبيب، ما دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى إخلاء مناطق وإغلاق طريق سريع رئيسي، فيما حذر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تصريحات سابقة، من أن الحرائق المستعرة قد تصل إلى مدينة القدس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل حرائق ضخمة غابة إشتاول القدس المحتلة إشتاول إخماد النيران تل أبيب سلطات الاحتلال الإسرائيلية

مواد متعلقة

طرد نائبة نيوزيلندية من البرلمان لمطالبتها بمعاقبة إسرائيل على جرائمها في غزة

نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية: إسرائيل دولة مارقة وتمارس الإرهاب ضد الفلسطينيين

صندوق الثروة السيادي النرويجي: سنواصل تقليص محفظتنا في إسرائيل

لابيد: جيش الاحتلال ينفي كفاية عدد الجنود لحماية أمن إسرائيل

بلومبرج: إسرائيل تتجه نحو عزلة لا يمكنها تحملها

وزير الدفاع الإيطالي: إسرائيل فقدت الصواب والإنسانية بغزة

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

السيسي يكشف المستور في أسباب أزمة المياه وسد النهضة

دليلك الشامل، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة (نظام قديم)

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

محصلش أنا مش تاجرة مخدرات، ننشر نص تحقيقات النيابة مع سارة خليفة

سيدة صورت الواقعة، فيديو فاضح يقود سائقا إلى قبضة رجال الأمن بالقاهرة

أول تعليق من سمير حليلة على أنباء تعيينه حاكما لقطاع غزة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخياطة في المنام وعلاقته بالسعي للخير والإصلاح بين الناس

رئيس أوقاف أبو ظبي يوضح أبرز التحديات التي تواجه الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي

تفسير رؤية الكفيف بالمنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads