النيران تجتاح إسرائيل، حرائق في غابات إشتاول بالقدس المحتلة

اجتاحت النيران العديد من المناطق المحتلة من قبل إسرائيل، حيث اندلعت حرائق ضخمة في غابة إشتاول في القدس المحتلة، ونشرت وسائل إعلام عبرية، فيديوهات تظهر طائرات الإطفاء تحاول إخماد النيران المندلعة في إشتاول.

اندلاع حرائق غير مسبوقة

وتعيش إسرائيل حالة طوارئ قصوى بعد اندلاع حرائق غير مسبوقة في عدد من المواقع، وعلى ضوء ذلك تعمل فريق إطفاء في مواقع حرائق متعددة في إسرائيل بما يشمل منطقة الشمال.

حرائق ضخمة في غابات دير حنا المحتلة

والجمعة الماضية، اندلعت حرائق ضخمة في غابات دير حنا المحتلة، مما دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بالدفع بـ6 طواقم إطفاء وأربع طائرات للسيطرة على النيران.

وفي أول مايو الماضي، اندلعت حرائق في غابات على الطريق الواصل بين القدس وتل أبيب، ما دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى إخلاء مناطق وإغلاق طريق سريع رئيسي، فيما حذر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تصريحات سابقة، من أن الحرائق المستعرة قد تصل إلى مدينة القدس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.