لابيد: جيش الاحتلال ينفي كفاية عدد الجنود لحماية أمن إسرائيل

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الاثنين: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي وجود ما يكفي من المقاتلين لحماية أمن إسرائيل ونتنياهو يواصل الترويج للتهرب الجماعي.

وفي السياق ذاته قالت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، يفعات تومر يروشالمي، اليوم الاثنين: إن احتلال مناطق ودفع مئات الآلاف للنزوح سيزيد من الضغط السياسي والقانوني.

المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية: احتلال مناطق بغزة يزيد الضغوط

وحذرت يفعات تومر يروشالمي من أن توسيع القتال في غزة سيجر تبعات كبيرة من ناحية القانون الدولي.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الاثنين، بأن مئات من طياري سلاح الجو يتظاهرون غدا الثلاثاء قبالة هيئة الأركان احتجاجا على قرار احتلال مدينة غزة.

مئات من طياري سلاح الجوي الإسرائيلي يتظاهرون ضد احتلال غزة

وفي السياق ذاته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن خطة إسرائيل بشأن غزة تمثل كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة، مشددًا على أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى وقوع أولى الضحايا من بين الرهائن الإسرائيليين وسكان غزة المدنيين.

ماكرون: الحكومة الإسرائيلية مطالبة بإنهاء هذه الحرب فورا

وأضاف ماكرون أن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بإنهاء هذه الحرب فورًا عبر وقف دائم لإطلاق النار، معتبرًا أن استمرار النزاع سيزيد من معاناة المدنيين، ويعقد فرص تحقيق السلام في المنطقة.

