نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية: إسرائيل دولة مارقة وتمارس الإرهاب ضد الفلسطينيين

السفير صلاح حليمة،
وافق مجلس الوزراء المصغر الإسرائيلي مؤخرًا، على خطة لاحتلال قطاع غزة، وذلك ضمن خطة قد تستغرق 5 أشهر، لدخول مناطق لم يصل لها جيش الاحتلال من قبل.

وفي غضون ذلك، أقدم جيش الاحتلال مساء الأحد الماضي على اغتيال 6 صحفيين بقصف خيمتهم بمدينة غزة، لترتفع حصيلة الإعلاميين الذين قتلتهم إسرائيل إلى 238 منذ بداية الإبادة الجماعية التي ترتكبها بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

من جانبه، علق السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، على الانتهاكات الإسرائيلية التي تخالف القانون الدولي، قائلا: هى جزء لا يتجزأ من خطة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية، عبر القضاء على  القيادات الفلسطينية فى كافة المجالات، ومنها رجال وسيدات الإعلام، مع تصفية القضية جغرافيا بضم الأراضى الفلسطينية، وديموغرافيا بإفراغ الأراضى الفلسطينية من الشعب الفلسطينى، بحيث لا تصبح هناك لا سلطة ولا مؤسسات فلسطينية، أي لا عناصر للدولة لا أرض، لا شعب، لا سلطة، وهذه هى مكونات أي دولة.

 إسرائيل دولة مارقة بامتياز

وقال السفير صلاح حليمة، في تصريحات لـ"فيتو": إن الصحفيين الفلسطينيين هم الأكثر أمانة ودقة فى عرض الجرائم الإسرائيلية التى فى المجمل تخالف كافة القوانين والاتفاقات والمواثيق الدولية، وتجعل من إسرائيل دولة مارقة بامتياز، مدانة من منظومة الأمم المتحدة ومن منظومة العدالة الدولية، كما أن ممارساتها  فى الأراضى المحتلة، سواء فى الضفة على مدى ٧٦ عاما من "أبارتايد" وفصل عنصري وبناء مستوطنات ونزع اراضٍ، واقتحامات وانتهاكات للأماكن المقدسة، وكذا ما تمارسه فى قطاع غزه من قتل وتدمير وتجويع وابادة وتهجير قسري، كلها تتم بقوة وأجهزة ومؤسسات إسرائيلية، مما يؤكد الاتهامات الموجهة لحكومة الاحتلال بممارسة إرهاب الدولة.

 

