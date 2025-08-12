طرد نائبة نيوزيلندية من البرلمان لمطالبتها بمعاقبة إسرائيل على جرائمها في غزة

أُمرت النائبة النيوزيلندية والزعيمة المشاركة لحزب الخضر كلوي سواربريك بمغادرة البرلمان يوم الثلاثاء خلال نقاش حاد حول موقف الحكومة من فلسطين فى مناقشة عاجلة، بعد أن قالت حكومة يمين الوسط أمس الاثنين إنها تدرس موقفها بشأن ما إذا كانت ستعترف بدولة فلسطين.

مشروع قانون لمعاقبة إسرائيل على جرائم الحرب

وطلب من كلوى مغادرة البرلمان يوم الثلاثاء عندما وصفت بلادها بأنها "خارجة عن المألوف" و"متخلفة" عن الدول الأخرى، خلال نقاش حول ما إذا كان ينبغي على البلاد الاعتراف بدولة فلسطينية.

ودعت الحكومة إلى دعم مشروع قانون اقترحه حزبها من شأنه "معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها".

رئيس البرلمان أُمرت النائبة بمغادرة البرلمان

وقالت سواربريك: "إذا وجدنا ستة من أصل 68 نائبًا حكوميًّا يتمتعون بالشجاعة، فسنكون على الجانب الصحيح من التاريخ".

وبَّخها رئيس البرلمان على تصريحاتها "غير المقبولة" وأمرها بالاعتذار، وعندما رفضت، أُمرت النائبة بمغادرة البرلمان.

وأوضح رئيس مجلس النواب جيري براونلي في وقت لاحق أن سواربريك يمكنها العودة، غدًا، ولكن إذا استمرت في رفض الاعتذار فسيتم إبعادها مرة أخرى من البرلمان.

وقالت نيوزيلندا إنها ستتخذ قرارًا في سبتمبر بشأن ما إذا كانت ستعترف بفلسطين كدولة.

