صندوق الثروة السيادي النرويجي: سنواصل تقليص محفظتنا في إسرائيل

أفادت وكالة “رويترز ” الإخبارية، نقلا عن رئيس صندوق الثروة السيادي النرويجي، أنهم سيواصلون تقليص محفظتهم في إسرائيل.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مسئولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تعتبر الإسقاط الجوي للمساعدات على قطاع غزة خيارا جادا.

كما أشارت إلى أن إدارة ترامب تعتبر إسقاط المساعدات على غزة غير واقعي ولا يلبي احتياجات سكان القطاع.

وتابعت نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، منفتحون على حلول مبتكرة لمساعدة الفلسطينيين في غزة، مضيفة نرحب بأي جهد فعال يوفر الغذاء لسكان غزة ويبقيه بعيدا عن أيدي حماس.

وقبل وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 29 من طالبي المساعدات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيات التجويع في غزة ترتفع

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأضافت أن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيس بوك: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 197 حالة وفاة، من بينهم 96 طفلًا".

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

