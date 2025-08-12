المورينجا تحمي من السرطان وتنظم مستويات السكر والضغط بالدم

فوائد المورينجا، المورينجا من الأعشاب التى سمعنا عنها كثيرا والعديد من الأشخاص يقبلون على تناولها فهى كانت تستخدم فى الطب القديم.

وفوائد المورينجا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن المورينجا، أو كما تعرف أحيانا بـ"شجرة المعجزة"، هي نبات غني بالفوائد الصحية والغذائية، وتستخدم أوراقها وبذورها وزيتها منذ قرون في الطب التقليدي لمداواة العديد من الأمراض، وموطنها الأصلي في الهند، لكنها تزرع الآن في كثير من مناطق العالم، خاصة في المناطق الحارة والجافة نظرا لتحملها الظروف المناخية الصعبة.

القيمة الغذائية للمورينجا

وأضافت من، أن أوراق المورينجا تعد من أغنى الأطعمة بالعناصر الغذائية، فهي تحتوي على:

الفيتامينات: فيتامين C، فيتامين A، فيتامين E، وفيتامينات B.

المعادن: كالحديد، الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، والزنك.

البروتين: نسبة بروتين عالية مقارنة بالخضروات الأخرى.

مضادات الأكسدة: مثل الكيرسيتين وحمض الكلوروجينيك التي تحارب الجذور الحرة في الجسم.

فوائد المورينجا الصحية

وتابعت، أن من فوائد المورينجا التى تدفعنا لتناولها:-

بفضل احتوائها على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، تساعد المورينجا على تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من العدوى البكتيرية والفيروسية.

تعمل على تقليل الالتهابات المزمنة التي قد تكون سبب في العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

تحتوي على ألياف غذائية تساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك، وتساعد في تقليل مشاكل القولون وعسر الهضم.

أظهرت بعض الدراسات أن المورينجا قد تساعد على خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري أو من لديهم مقاومة للأنسولين، وتعمل مركباتها الطبيعية على تحسين حساسية الجسم للأنسولين.

غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد على ضبط ضغط الدم.

تساعد مضادات الأكسدة على تقليل مستويات الكوليسترول الضار ومنع تراكم الدهون على جدران الشرايين.

احتواءها على الكالسيوم والمغنيسيوم يجعلها مفيدة لتقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

تساعد على دعم صحة الأسنان والمفاصل.

غنية بالحديد، ما يجعلها مهمة لعلاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتساعد على تعزيز إنتاج الهيموجلوبين وزيادة نقل الأكسجين في الدم.

زيت المورينجا يحتوي على خصائص مرطبة ومغذية للبشرة، ويحميها من الجفاف والتجاعيد، كما يغذي الشعر ويقويه، ويساعد في تقليل تساقطه وتحفيز نموه.

مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة التي تسرع من ظهور علامات التقدم في السن، مما يحافظ على شباب البشرة وحيوية الجسم.

محاذير تناول المورينجا

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه ينصح الحوامل والمرضعات باستشارة الطبيب قبل تناول المورينجا بكميات كبيرة، كما أن الإفراط في تناولها قد يسبب الإسهال أو اضطرابات في المعدة لدى بعض الأشخاص، وبالنسبة للأشخاص الذين يتناولون أدوية لخفض السكر أو الضغط يجب أن يتابعوا مستوياتهم لتجنب الهبوط الحاد.

