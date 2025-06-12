فوائد المورينجا، تنقص الوزن وتحمي من الشيخوخة والالتهابات

فوائد المورينجا، المورينجا من الأعشاب الشهيرة التى نالت شهرة واسعة فى وقتنا الحالي ولها استخدامات عديدة.

وفوائد المورينجا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن شجرة المورينجا، والتي يطلق عليها أحيانا "شجرة المعجزة" أو "شجرة الحياة"، بأنها واحدة من أكثر النباتات فائدة على سطح الأرض من الناحية الغذائية والطبية، وتنتمي هذه الشجرة إلى عائلة البقوليات، وتنمو بكثرة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية مثل الهند، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وبعض مناطق الوطن العربي، وتم استخدام المورينجا منذ قرون في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض، وقد أثبتت الدراسات الحديثة فوائدها الصحية المذهلة.

القيمة الغذائية للمورينجا

وأضاف السيد: تحتوي أوراق المورينجا على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، منها، فيتامين A، وفيتامين C، وفيتامين E، والكالسيوم، والحديد، والبروتينات.

فوائد المورينجا للصحة

فوائد المورينجا للصحة

وتابع أن من فوائد المورينجا التى تدفع لتناولها الآتي:

أوراق المورينجا المجففة تحتوي على نسب مركزة من هذه العناصر، وهي تعد غذاء متكامل في كثير من المناطق التي تعاني من سوء التغذية.

مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة في الجسم، والتي تؤدي إلى تلف الخلايا وتسريع الشيخوخة، والمورينجا تحتوي على مركبات قوية تساعد في خفض ضغط الدم، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وتحسين البشرة والرؤية، وهذه المضادات أيضا تقي الجسم من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

وأظهرت دراسات أن تناول أوراق المورينجا بانتظام يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، مما يجعلها علاج طبيعي مساعد في التحكم في هذا المرض.

بفضل محتواها العالي من الفيتامينات وخاصة فيتامين C والزنك، تساعد المورينجا في تعزيز مناعة الجسم ضد الفيروسات والبكتيريا، كما تعتبر مضاد طبيعي للالتهابات.

المورينجا تساهم في خفض الكولسترول الضار، وتحسين الدورة الدموية، والوقاية من تصلب الشرايين، مما يجعلها خيار ممتاز لصحة القلب والأوعية الدموية.

تحتوي المورينجا على الألياف الطبيعية التي تحسن عملية الهضم وتساعد في، الوقاية من الإمساك، وطرد السموم من الجسم، وتهدئة التهابات المعدة والأمعاء.

المورينجا تعزز وظائف الدماغ بفضل مضادات الأكسدة، وتساعد في تحسين التركيز والذاكرة، كما أنها قد تساهم في الوقاية من أمراض الأعصاب مثل الزهايمر.

الزيوت المستخلصة من بذور المورينجا تستخدم في مستحضرات التجميل، فهي ترطب البشرة، وتؤخر ظهور التجاعيد، وتقوي الشعر وتحميه من التقصف.

المورينجا تحتوي على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا والميكروبات، ما يجعلها فعالة في محاربة الالتهابات الجلدية والتهابات الجهاز التنفسي والمسالك البولية.

تعزز المورينجا الشعور بالشبع، وتحسن عملية الأيض، وتقلل من امتصاص الدهون، مما يجعلها مساعدة فعالة في الحميات الغذائية.

محاذير تناول المورينجا وطرق استخدامها

وبين أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول المورينجا كأوراق طازجة أو مجففة تضاف إلى السلطات أو تطهى مع الطعام، أو يستخدم مسحوق المورينجا مع العصائر أو الشوربة، وايضا شاي المورينجا أو استخدام زيتها للبشرة والشعر، ورغم فوائدها الكبيرة، يجب الحذر من:

الإفراط في الاستخدام، خاصة لدى الحوامل والمرضعات.

استخدامها مع أدوية خفض الضغط أو السكر، فقد تتداخل معها.

استشارة الطبيب قبل استخدامها كعلاج بديل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.