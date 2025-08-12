الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رئيس اتحاد الطائرة: تعديلات سنوية على نظام البطولات بالتعاون مع الأندية لتكوين منتخب قوي

ياسر قمر رئيس الاتحاد
ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة

الكرة الطائرة، أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، حرص الاتحاد على تطوير المنافسات المحلية ورفع مستوى المنتخبات الوطنية، وذلك خلال كلمته أثناء إجراء مراسم قرعة الدوري الممتاز للرجال والسيدات لموسم 2025-2026.

حضر مراسم القرعة: المهندسة مرفت حسني عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، وعصام أنور رئيس لجنة المسابقات وشئون اللاعبين، إلى جانب العديد من رؤساء اللجان والمدربين وموظفي الاتحاد.

وحرص رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة على تقديم التهنئة للأندية التي توجت بالبطولات المحلية.

وأكد ياسر قمر أن مجلسه يسعى لزيادة قوة المنافسة من خلال وجود أكثر من نادٍ في نهائيات كأس مصر أو السوبر المصري، مشيرًا إلى أن الاتحاد يجري تعديلات سنوية على نظام البطولات في مختلف المراحل، بهدف التعاون مع الأندية لتكوين منتخب قوي يمثل مصر دوليًا.

خلل في عملية اختيار اللاعبين بالأندية

ولفت رئيس الاتحاد إلى وجود خلل في عملية اختيار اللاعبين بالأندية، خاصة في فرق السيدات، موضحًا أنه رغم تقدم 300 لاعبة لاختبارات المنتخب، من بينهن 120 في مركز "الليبرو"، إلا أن هذا المركز ما زال ضعيفًا على مستوى المنتخب.

وشدد قمر على أن الاتحاد يسعى لتنظيم بطولات على أعلى مستوى، مع إقامة دورات تدريبية للحكام والمدربين، ودعم برامج تطوير الناشئين باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل اللعبة في مصر.

كما شهد الاجتماع، قبيل انطلاق الموسم الجديد، عرضًا فنيًّا وإداريًّا قدمه رؤساء اللجان المختلفة، تضمن تعديلات قوانين اللعبة، والجوانب الفنية، والإجراءات الطبية لضمان سلامة اللاعبين واللاعبات طوال الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة ياسر قمر الاتحاد المصري للكرة الطائرة حسن عابد عصام أنور ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة قرعة الدوري الممتاز للرجال والسيدات لموسم 2025-2026

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، منتخب الشابات يصل الكاميرون للمشاركة في بطولة إفريقيا

الكرة الطائرة، منتخب الشباب يحتل المركز 21 ببطولة العالم

الكرة الطائرة، منتخب الشباب يواجه كندا في بطولة العالم

الكرة الطائرة، منتخب الشباب يخسر أمام بورتريكو في بطولة العالم

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

جمع الأموال واختبار المخدر، نص التحقيقات في قضية سارة خليفة

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

الفدائي يستنجد بالنادي الأمريكي، تطور جديد في أزمة وسام أبو علي

لأول مرة في تاريخ التنسيق، كلية الطب تفتح أبوابها لطلاب المرحلة الثالثة لهذا السبب

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفيف بالمنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

وزير الشؤون الدينية بالجزائر: "المفتي الرشيد" ضرورة شرعية ومجتمعية في زمن العولمة الرقمية

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads