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رياضة

الكرة الطائرة، منتخب الشباب يخسر أمام بورتريكو في بطولة العالم

مباراة مصر وبورتريكو،
مباراة مصر وبورتريكو، فيتو

الكرة الطائرة، خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 19 عاما، أمام منتخب بورتريكو بنتيجة (0-3)، في أولى جولات دور تحديد المراكز من الـ17 وحتى الـ24، في بطولة العالم للشباب، المقامة حاليا بأوزبكستان، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مواجهة جديدة أمام الخاسر من مباراة كندا وكولومبيا، على تحديد المراكز من الـ21 وحتى الـ24 ببطولة العالم.

مشوار منتخب الكرة الطائرة

وخاض المنتخب الوطني 5 مباريات في دور المجموعات جاءت نتائجها كالتالي:

مصر (3) - (0) تونس

مصر (1) - (3) إسبانيا

مصر (0) - (3) إيطاليا

مصر (0) - (3) إيران

مصر (0) - (3) بولندا

ولعب شباب الفراعنة في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من: "إيران، إيطاليا، تونس، بولندا، إسبانيا". 

قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة

 وتضم قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة 12 لاعبًا، هم: "مصطفى شريف، مهند ربيع، خالد محمود، عمر مجدي، عمر وائل، حمزة ياسين، محمد نصر، زياد محمد غنيم، أحمد يوسف، أحمد محمد البحيري، عمر عبد العزيز، ومحمد السيد الدقاق". 

الجهاز الفني لمنتخب مصر

 ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من: البرازيلي بيرسي أونكن مشرفًا عامًا على منتخبات الشباب والناشئين، هاني مصيلحي مديرًا فنيًا، مصطفى هلال مدربًا عامًا، أحمد سعيد محللًا تقنيًا، محمد يونس طبيبًا للمنتخب. 

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