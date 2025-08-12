الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026

مواعيد مباريات الجولة
مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، فيتو

الدوري الإنجليزي، يفتتح نادي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، مشواره في الموسم الجديد  من البريميرليج يوم الجمعة 15 أغسطس، بمواجهة بورنموث على ملعب "آنفيلد".

 

وجاءت مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026


الجمعة 15 أغسطس 2025 

ليفربول ضد بورنموث – 10:00 مساءً

السبت 16 أغسطس 2025

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد – 2:30 ظهرًا

برايتون ضد فولهام – 5:00 مساءً

سندرلاند ضد وست هام – 5:00 مساءً

توتنهام ضد بيرنلي – 5:00 مساءً

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي – 7:30 مساءً

الأحد 17 أغسطس 2025

تشيلسي ضد كريستال بالاس – 4:00 عصرًا

نوتنجهام فورست ضد برينتفورد – 4:00 عصرًا

مانشستر يونايتد ضد آرسنال – 6:30 مساءً

الإثنين 18 أغسطس 2025:

ليدز يونايتد ضد إيفرتون – 10:00 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي ليفربول محمد صلاح ليفربول ضد بورنموث أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد برايتون ضد فولهام نوتنجهام فورست ضد برينتفورد وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي

مواد متعلقة

شرط ليفربول للاستغناء النهائي عن كييزا

مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد

الكرة الذهبية، آرسنال وبرشلونة وتشيلسي أبرز المرشحين لأفضل ناد للسيدات

رغم تألقه أمام بورنموث، مستقبل غامض لراسموس هويلوند مع مانشستر يونايتد (فيديو)

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

محصلش أنا مش تاجرة مخدرات، ننشر نص تحقيقات النيابة مع سارة خليفة

إجراء عاجل من الأعلى للإعلام بشأن شكوى الزمالك ضد "حارس الأهلي"

سيدة صورت الواقعة، فيديو فاضح يقود سائقا إلى قبضة رجال الأمن بالقاهرة

أقوى رسالة من السيسي عن ملف المياه وسد النهضة

العقوبة القانونية المتوقعة على التيك توكر المتحول جنسيا

نتيجة المرحلة الثانية، تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس أوقاف أبو ظبي يوضح أبرز التحديات التي تواجه الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي

تفسير رؤية الكفيف بالمنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

وزير الشؤون الدينية بالجزائر: "المفتي الرشيد" ضرورة شرعية ومجتمعية في زمن العولمة الرقمية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads