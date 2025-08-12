الثلاثاء 12 أغسطس 2025
محمد صلاح يتحدى الجميع: ليفربول يجب أن يفوز بكل البطولات

محمد صلاح
الدوري الإنجليزي، عبر محمد صلاح لاعب ليفربول عن رغبته في الفوز بجميع البطولات مع فريقه في الموسم المقبل.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية قبل انطلاق الدوري الانجليزي الجمعة المقبلة: "أمامنا لقب البريميرليج لنحققه، أمامنا لقب  دوري أبطال أوروبا التشامبيونزليج لنحققه، ليفربول لابد أن ينافس على جميع الألقاب، نحن هنا للمنافسة على كل شيء."

ويفتتح ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 15 أغسطس بمواجهة بورنموث في ضربة البداية لموسم البريميرليج موسم 2025.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث

وتقام مباراة ليفربول أمام بورنموث يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وبورنموث عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت قنوات بي إن سبورتس، عن حصولها على حقوق بث منافسات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بشكل حصري حتى موسم 2027/2028.

 

وكانت مجموعة beIN الإعلامية، في وقت سابق، قد كشفت عن حصولها على حقوق البث الحصرية لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى نهاية موسم 2027-2028.

 

