الثلاثاء 12 أغسطس 2025
قبيل انطلاق انتخابات المجالس البلدية بليبيا، هجوم مسلح على مبنى مفوضية الانتخابات في زليتن

هجوم مسلح
هجوم مسلح، فيتو

شهدت مدينة زليتن الليبية، فجر اليوم الثلاثاء، حادثة أمنية خطيرة تمثلت في هجوم مسلح استهدف مبنى المفوضية العليا للانتخابات، نفذته مجموعة مجهولة الهوية كانت تستقل سيارتين.

 أطلق المسلحون وابلا من الرصاص على مبنى المفوضية 

ووفقا للمعلومات الواردة، فقد أطلق المسلحون وابلا من الرصاص على مبنى المفوضية في محاولة لإصابته بشكل مباشر، بينما أطلق أحدهم قذيفة من نوع "أر بي جي" أصابت عن طريق الخطأ مبنى مجمع المحاكم المجاور، محدثة أضرارا مادية فيه دون أن تطال مقر المفوضية.

 الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بشرية

وأكدت المصادر أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بشرية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية في زليتن عمليات تمشيط وجمع الأدلة لفتح تحقيق موسع حول ملابسات الحادثة وهوية الجناة ودوافعهم.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو المفوضية العليا للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا خلال الساعات القليلة القادمة، لتقديم توضيحات رسمية حول تفاصيل الاعتداء والإجراءات المتخذة لضمان أمن مقراتها مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

تأتي الحادثة قبل أيام من انطلاق انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية في 51 مجلسا محليا من بينها مدينة زليتن.

