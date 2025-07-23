الدبيبة يعرض على إدارة ترامب شراكة اقتصادية بين ليبيا وأمريكا بنحو 70 مليار دولار

عرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "المنتهية ولايتها" عبد الحميد الدبيبة، شراكة اقتصادية بنحو 70 مليار دولار، على مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الدبيبة يستقبل مسعد بولس مستشار ترامب

جاء ذلك على هامش استقبال عبد الحميد الدبيبة، مسعد بولس المكلّف من إدارة ترامب بالشئون العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، الذي يزور ليبيا في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ووفق بيان أصدرته منصة "حكومتنا" الرسمية عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، تشمل الشراكة الاقتصادية "مشاريع جاهزة في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والاتصالات، بما يتيح دخولًا منظمًا ومباشرًا للاستثمار الأمريكي في السوق الليبية".

وأكد الدبيبة خلال اللقاء مع مسعد بولس، حرص الحكومة الليبية المسيطرة على العاصمة طرابلس، على "بناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة، تفتح المجال أمام كبرى الشركات الأمريكية للمشاركة في مشاريع التنمية والاستثمار".

مسعد بولس ومحمد المنفي، فيتو

وتطرق الدبيبة وبولس إلى مستجدات قطاع النفط، خاصة ما يتعلق بالفرص المتاحة في القطع النفطية الجديدة، سواء البحرية أو البرية، و"الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتحقيق عوائد مستدامة في إطار استقرار قطاع الطاقة" وفق البيان الذي نشرته المنصّة.

تجدر الإشارة إلى أن بولس بدأ جولة إلى شمال أفريقيا بدأها من تونس حيث التقى هناك الرئيس قيس سعيد.

محمد المنفي يستقبل مسعد بولس مستشار ترامب للشرق الأوسط

كما استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء بمقر المجلس في طرابلس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس، والوفد المرافق له، حيث شكل اللقاء محطة محورية لتبادل الرؤى حول جملة من الملفات ذات الأبعاد الإقليمية والدولية.

وتطرق اللقاء إلى مستقبل العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين طرابلس وواشنطن، خاصة في مجالات الاستثمار النوعي، والتنمية المستدامة، وتوطين التكنولوجيا، مع دعوة للشركات الأمريكية إلى الانخراط الجاد في مشاريع إعادة الإعمار ونقل المعرفة، بما يضمن تحقيق تنمية عادلة وشاملة في كافة أنحاء البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.