الجمعة 25 يوليو 2025
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خارج الحدود

السفارة الأمريكية تنفي وجود خطة لنقل سكان قطاع غزة إلى ليبيا

علم السفارة الامريكية،فيتو
علم السفارة الامريكية،فيتو

نفت السفارة الأمريكية في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، ما تردد بشأن وجود خطط أمريكية لنقل سكان قطاع غزة إلى الأراضي الليبية، ووصفت تلك الادعاءات بأنها "تحريضية وكاذبة تماما".

السفارة الأمريكية تنفي وجود خطط أمريكية لنقل سكان قطاع غزة إلى أراضي ليبيا

 

وقالت السفارة إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، داعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدد الاستقرار وتؤجج التوترات.

 

برنياع زار واشنطن لطلب مساعدة الولايات المتحدة في إقناع دول باستقبال الفلسطينيين

ويأتي ذلك ردا على تقرير نشره موقع أكسيوس الأمريكي، حينما أفاد بأن مدير جهاز الـ"موساد" الإسرائيلي دافيد برنياع زار واشنطن في الآونة الأخيرة لطلب مساعدة الولايات المتحدة في إقناع دول باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة.

ووفقا للتقرير فقد أبلغ برنياع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بأن "إسرائيل تتواصل مع دول عدة، بما في ذلك إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا، والتي "أبدت انفتاحا" لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين. 

غير أن السفارة الأمريكية في ليبيا، سارعت إلى نفي هذه المزاعم، مؤكدة عدم صحة التقارير التي تتحدث عن أي خطط مماثلة، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الليبي حتى الآن بشأن هذه الأنباء.

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إسرائيل السفارة الامريكية في ليبيا المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الولايات المتحدة

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