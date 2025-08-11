"مالوش لازمة"، رسالة قوية من ساويرس بشأن ظهور ميسي في إعلان افتتاح المتحف الكبير

الإعلان الترويجي لـافتتاح المتحف المصري الكبير، وجه رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رسالة قوية بشأن ظهور اللاعب الأرجنتيني ميسي في مقطع الفيديو للإعلان الترويجي المتداول لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيفتتح في أول نوفمبر 2025، مشيرًا إلى رفضه لظهور ميسي في حدث تاريخي مصري.

ظهور محمد صلاح وميسي في افتتاح المتحف الكبير

وأكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن ظهور اللاعب المصري محمد صلاح في الإعلان يكفي، قائلًا إنه لا داعي لوجود اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفيديو الترويجي لحدث تاريخي مصر.

ميسي في الإعلان الترويجي للمتحف المصري الكبير، فيتو

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس بشأن ظهور ميسي في مقطع الفيديو الترويجي لافتتاح المتحف الكبير: "لما يبقي عندنا محمد صلاح المصرى يبقي مالوش لازمة ميسى ولا إيه؟".

وجاءت رسالة رجل الأعمال نجيب ساويرس ردًا على تعليق أحد متابعيه على الفيديو الترويجي لافتتاح المتحف الكبير: "الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف المصرى الكبير على أرض الفراعنة، حيث التاريخ يحكي أسطورة آلاف السنين يفتح المتحف المصري الكبير أبوابه للعالم يوم 1 نوفمبر، وفي لحظة يلتقي فيها المجد بالحاضر يحضر الملك المصري.. محمد صلاح ومعه أسطورة الكرة العالمية ليونيل ميسي".

ويستعرض الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف الكبير شكل المتحف، وبعض الآثار والتاريخ المصري الذي يضمه أروقة المتحف، وظهر في مقطع الفيديو للإعلان الترويجي اللاعب المصري محمد صلاح، الملقب بالفرعون المصري، بالإضافة لـلاعب الأرجنتين ميسي، والفنانيين كريم عبد العزيز، ويسرا ونيلي كريم ومنى زكي.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم

الجدير بالذكر أن مصر أعلنت عن افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر 2025، وعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعًا، أمس الأحد، لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير.

محمد صلاح في افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو

وأكد مصطفى مدبولي الحرص على المتابعة المستمرة للاستعدادات لافتتاح المتحف الكبير بعد إعلان الموعد الجديد للافتتاح، لضمان التكامل والتناغم بين مختلف أجهزة الدولة المعنية بتنظيم الاحتفالية، وظهورها بالصورة المميزة التى تعكس قيمة هذا الصرح الحضارى، والأهمية الوطنية لحدث افتتاحه.

وعرض السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، موقف قائمة المدعوين من قادة العالم لهذا الحدث الفريد، مُؤكدًا أنه تم إرسال الدعوات لدول العالم المختلفة، كما تتم متابعة هذا الملف من خلال سفراء مصر لاستهداف حضور العدد الأكبر من قيادات دول العالم، وتم أيضًا استعراض قائمة أبرز الشخصيات العامة الذين تمت دعوتهم لحضور الاحتفالية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.