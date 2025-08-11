حبس سائق ميكروباص الشاطبي 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة باب شرقي الإسكندرية، حبس السائق المتسبب في حادث دهس وانقلاب الميكروباص بطريق كورنيش الشاطبي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه واقعة دهس على طريق كورنيش مما أدى إلى مصرع اثنين وإصابة 7 آخرين والتصريح باستخراج تصاريح الوفاة والتحفظ على السيارة محل الواقعة، وإجراء تحليل مخدرات له، وبإنهاء إجراءات التصريح بدفن اثنين من ضحايا الحادث.

كان قسم شرطة باب شرقي قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بطريق كورنيش الإسكندرية اتجاه محطة الرمل، بعد كازينو الشاطبي بحي وسط.

وانتقل ضباط القسم والمرور رفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد السائق لسيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه.

وأسفر الحادث عن مصرع 2 وإصابة 7 آخرين، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الأميري الجامعي، لتلقي العلاج اللازم والمتوفين إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وأسفر الحادث عن وفاة اثنين وإصابة 7 آخرين وهم كل من:

على عبد الحليم عبد الحميد 50 سنة توفى بالاستقبال.

هيام صلاح مرسي السيد 47 سنة توفيت بالاستقبال.

نور على عبد الحميد 12 سنة اشتباه بالساق اليسرى والحوض.

همس ممتاز حسين 12 سنة كسر مضاعف بالقدم والزرع اليسرى.

باسم حمدان حسين 19 سنة اشتباه نزيف بالمخ والبطن.

ممتاز حسين عواد 42 سنة كسر مضاعف بالساق اليمنى.

-شيماء صلاح مرسى السيد 39 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى والذراع الأيمن.

-ملاك ممتاز حسين 18 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

- تسنيم على عبد الحليم 30 سنة جرح قطعى بالوجه واشتباه كسر بالفقرات الظهرية.

