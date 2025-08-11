الإثنين 11 أغسطس 2025
اقتصادية الإسكندرية تنظر محاكمة المتهمين بواقعة "شلوت فتاة الشاطبي"

تنظر المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم الإثنين،  محاكمة كل من " عز الدين ع  " و"أحمد.م" لاتهامهما بالتعرض والتنمر والضرب لفتاة والتعدي على القيم الأسرية من خلال نشر مقطع مرئي بدون موافقة المجني عليها والمعروفة إعلاميا بواقعة "شلوت فتاة الشاطبي" في القضية التي تحمل رقم ٤٨٦ لسنه ٢٥ جنح باب شرقي.

واقعة "شلوت فتاة الشاطبي"

وتبين من التحقيقات واستجواب المتهمين اعتراف المتهم الأول بارتكاب الواقعة والمتهم الثاني الذي نشر المقطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعى من أجل زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح من ذلك، وعقب ورود التحريات أصدرت قرارها المتقدم.

 

كانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالركل حال سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائمين على مقطع الفيديو المشار إليه (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية).

وبمواجهتهم اعترفوا بمشاهدتهم الفتاة المذكورة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، فاتفقوا على قيام أحدهم بالتعدى عليها بالركل على سبيل المزاح، وتصوير مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالعرض على النيابة الاقتصادية قررت إحالتهم إلى المحاكمة بتهمة نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق أرباح.

