اصطدام 3 سيارات بشدة يثير المخاوف، لحظة وقوع حادث الشاطبي (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ حادث تصادم 3 سيارات أمام شاطئ الشاطبي في الإسكندرية، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

اصطدام ثلاث سيارات في حادث الشاطبي

ويظهر الفيديو سيارة مسرعة قادمة من الخلف، حاولت تفادي سيارة أخرى، فاصطدمت بشدة في إحدى السيارات التي كانت تقف على جانب الطريق، الأمر الذي أثار مخاوف الناس من أي يكون الحادث قد تسبب في خسائر بشرية، أو أن يكون خلف مصابين.

لحظة وقوع حادث الشاطبي، فيتو

وأثار حادث الشاطبي جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سرعة السيارة التي اصطدمت بأخرى، وذلك لعدم قدرتها تفادي السيارة المصدومة بسبب السرعة، وألقى البعض اللوم أيضًا على السيارة التي تم الاصطدام بها، بسبب عدم قيامها بإنارة ضوء السيارة من الخلف.

أخطاء السيارات الثلاثة بحادث الشاطبي يثير الجدل

وألقى أحد النشطاء اللوم على السيارتين بسبب الاصطدام الشديد، حيث قال: "الثلاث سيارات على خطأ أحدهم يلعب والأخر يهدئ سيارته في منتصف الطريق والثالت يوقف سيارته ولا يضئ مشغل إشارات السيارة".

وعلق ناشط آخر قائلًا: "الطرق الجديدة لا تناسب عقول أغلب سائقي السيارات، هناك عدم معرفة بالسير في الحارة المخصصة، واستخدام إشارات الخلفية صفر استخدام الأغلب يمشي في حارتين من عدم المعرفة".

وردت البلوجر جيهان عبد السلام فقالت: "استهتار... ماسك اليمين وبيجرى.. ربنا يلطف"

وعلق ناشط ثالث فقال: " لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم... ماذا حدث للناس؟!"

ورد أحد النشطاء فقال: "حادث عجيب!! السيارات في الشارع ماشيه صفر، غلطانين، السيارة المسرعة جايه من اليمين، غلطان، السياره الواقفه عند رصيف أسود وأصفر، غلطان.. كلهم غلطانين"

إجراء تحقيقات بشأن حادث الشاطبي

وعبر البلوجر جمال محمد عن استياءه فقال "عموما أغلب سائقي العربيات لايعرفون ماهي القيادة الآمنة، التي تحافظ عليهم وعلي الغير دوس بنزين فلهوة طريق.. السير عند الأغلب عند الوقوف أو الانتظار كأنه ماشي بصحراء أو غيط.. ياريت من يحصل على رخصة يكون بعد اختبار في ميدان مروري مثل بقية الدول مش دور أطلع أرجع ناجح".

حادث الشاطبي، فيتو

وعلق أحد النشطاء فقال: " سائق السيارة الذي يجرى بسرعة فى اليمين غلطان واللى راكن على اليمين غلطان واللى ماشيين بسرعة صفر فى نص الشارع غلطانيين.. ربنا يحفظكم... والله أهم حاجة أن يا رب محدش يكون مصاب الصاج هيتصلح عادى"

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تقوم بإجراء تحقيقاتها عن الحادث، للوقوف على أسبابه وملابساته، وعما إذا تسبب في إصابات، ودعت الجهات المعنية السائقين للاتزام بقواعد المرور وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وعدم الوقوف على جانب الطريق، وتجنب السرعة الشديدة، خصوصًا في الأماكن المزدحمة ولم تصدر حتى الآن أى بيانات رسمية حول حجم الإصابات أو الأضرار المادية التي تسبب فيها حادث الشاطبي.

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