الثلاثاء 12 أغسطس 2025
رياضة

أمم أفريقيا للمحليين، مخاوف أمنية داخل الكاف بسبب كينيا

أمم إفريقيا
أمم إفريقيا

كشفت تقارير صحفية أن هناك مخاوف لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) بشأن تكرار انتهاكات الأمن في استاد كاساراني خلال مباريات كينيا في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين المقامة حاليا CHAN 2024.

مخاوف الكاف بسبب كينيا

وأوضحت أن هناك مخاوف أمنية من تكرار ما حدث  في مباراة كينيا والمغرب في 10 أغسطس حيث شهدت فوضى وخروقات أمنية.

وتابعت التقارير أنه تم إحالة الأمر للتحقيق، ويعمل الاتحاد الأفريقي حاليا مع اللجنة المحلية المنظمة والحكومة الكينية لضمان الامتثال الكامل لبروتوكولات السلامة.

المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا للمحليين 

 ويشارك في في كأس أفريقيا للمحليين “شان 2024”، المقامة خلال أغسطس 2025، 19 منتخبا.

ويتواجد أربعة من المنتخبات العربية،وهم: المغرب في المجموعة الأولى، وموريتانيا في المجموعة الثانية، والجزائر في المجموعة الثالثة، والسودان في المجموعة الرابعة.

مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين

المجموعة الأولي: المغرب، أنجولا، زامبيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية 

المجموعة الثانية: موريتانيا، مدغشقر، بوركينا فاسو، تنزانيا،  إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: الجزائر،  جنوب إفريقيا ،  أوغندا،  غينيا ،  النيجر .

المجموعة الرابعة: السنغال، السودان، نيجيريا، غينيا الاستوائية.

نظام بطولة أمم أفريقيا للمحليين

وتقام مباريات بطولة أمم أفريقيا للمحليين بمرحلة المجموعات حيث يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، ويتأهل منتخبان فقط من المجموعات الأربعة إلى دور ربع النهائي، ثم تستكمل البطولة بنظام الأدوار الإقصائية من دور الـ 8 حتى المباراة النهائية.

