السبت 02 أغسطس 2025
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رياضة

أمم إفريقيا للمحليين، ثلاث منتخبات عربية تتوج باللقب قبل النسخة الثامنة

منتخب المغرب للمحليين
منتخب المغرب للمحليين

أمم إفريقيا للمحليين، يعد منتخبا المغرب والكونغو الديمقراطية أكثر المنتخبات تتويجا بأمم أفريقيا للمحليين، قبل انطلاق النسخة الثامنة المقرر لها اليوم السبت.
 

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا بتنظيم مشترك بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025، “شان 2024” خلال شهر أغسطس من العام الجاري.

وتعتبر هذه النسخة هي الثامنة من البطولة التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، كل عامين، هي الأولى في تاريخ البطولة التي تُنظم بشكل مشترك بين ثلاث بلدان، في خطوة تُعد تحضيرًا مهمًا لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2027.

 

وقبل النسخة الثامنة، يتساوي المغرب والكونغو الديمقراطية في أكثر المنتخبات تتويجا بأمم أفريقيا للمحليين التي انطلقت عام 2009 في نسختها الأولى.

 

ونجحت ثلاث منتخبات عربية في التتويج بالبطولة، وهم المغرب بواقع لقبين ولقب واحد لكلا من ليبيا وتونس.

 

وجاء السجل التاريخي للبطولة كالتالي:

السجل التاريخي لأبطال كأس الأمم الأفريقية للمحليين قبل النسخة الثامنة 

الكونغو الديمقراطية مرتان (2009، 2016)   
المغرب مرتان (2018، 2020)   
ليبيا مرة واحدة (2014)   
السنغال مرة واحدة (2022)   
تونس مرة واحدة (2011)

ويستضيف ملعب، بنجامين مكابا، في دار السلام بتنزانيا، المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم 2 أغسطس 2025.

 

ويحتضن ملعب، مانديلا، في كمبالا، أوغندا، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، يوم 29 أغسطس 2025.

 

وستُقام المباراة النهائية في ملعب، كاساراني، في نيروبي، كينيا، يوم 30 أغسطس 2025.

 

وتنطلق مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025 خلال الفترة ما بين 2 أغسطس وحتى 30 أغسطس، بمشاركة 4 منتخبات عربية، وهي: المغرب والجزائر والسودان وموريتانيا.

 

المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا للمحليين 

 ويشارك في في كأس إفريقيا للمحليين “شان 2024” المقامة خلال أغسطس 2025 19 منتخب.

 ويتواجد أربعة من المنتخبات العربية، وهما: المغرب في المجموعة الأولى، وموريتانيا في المجموعة الثانية، والجزائر في المجموعة الثالثة، والسودان في المجموعة الرابعة.

 

مجموعات كأس أمم إفريقيا للمحليين

المجموعة الأولي: المغرب، أنجولا، زامبيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية 

المجموعة الثانية: موريتانيا، مدغشقر، بوركينا فاسو، تنزانيا،  إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: الجزائر،  جنوب إفريقيا ،  أوغندا،  غينيا ،  النيجر .

المجموعة الرابعة: السنغال، السودان، نيجيريا، غينيا الاستوائية.

 

نظام بطولة أمم إفريقيا للمحليين

وتقام مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين بمرحلة المجموعات  حيث يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، ويتأهل منتخبان فقط من المجموعات الأربعة إلى دور ربع النهائي، ثم تستكمل البطولة بنظام الأدوار الإقصائية من دور الـ 8 حتى المباراة النهائية.


جدول مواعيد مباريات ‎بطولة أمم إفريقيا للمحليين

دور المجموعات: 2 – 19 أغسطس 2025
ربع النهائي: 22 – 23 أغسطس 2025
نصف النهائي: 26 أغسطس 2025
مباراة المركز الثالث: 29 أغسطس 2025
النهائي: 30 أغسطس 2025.

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