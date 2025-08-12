الثلاثاء 12 أغسطس 2025
انتظام رابع أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والمهنية والدبلومات في الدقهلية (صور)

تستمر  اليوم الثلاثاء أعمال امتحانات الدور الثاني الشهادة الإعدادية والإعدادية المهنية والدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها وطلاب الدمج والتربية الخاصة لليوم الرابع على التوالي بمحافظة الدقهلية.

امتحانات الدور الثاني الشهادة الإعدادية والإعدادية المهنية والدبلومات

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وأدى الطلاب امتحاناتهم وسط أجواء هادئة وانضباط ملحوظ داخل اللجان، وتحت إشراف ميداني مكثف من قيادات التعليم على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.

 

ربط غرفة العمليات العامة والفرعية لرصد أي ملاحظات في الامتحانات 

وتابع سير الامتحانات فريق غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية بقيادة  المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أي ملاحظات أو تجاوزات والتعامل الفوري معها.

دعم الانضباط وتوفير أجواء مناسبة للطلاب 

وتستمر المتابعة اليومية على مدار فترة الامتحانات بهدف دعم الانضباط وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في ظروف مستقرة ومريحة.

