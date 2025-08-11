الإثنين 11 أغسطس 2025
لليوم الثالث، لجان امتحانات الدور الثاني بالدقهلية تواصل أعمالها وسط متابعة ميدانية مشددة

تعليم الدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية اليوم الإثنين لليوم الثالث على التوالي، استمرار أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والإعدادية المهنية والدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها وطلاب الدمج والتربية الخاصة.

لليوم الثالث على التوالي لجان امتحانات الدور الثاني بالدقهلية

 وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية. 

الامتحانات تتم وسط متابعة ميدانية مشددة

أدى الطلاب امتحاناتهم وسط أجواء هادئة وانضباط ملحوظ داخل اللجان وتحت إشراف ميداني مكثف من قيادات التعليم على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.
وتابع سير الامتحانات فريق غرفة العمليات الرئيسة بديوان المديرية بقيادة المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أي ملاحظات أو تجاوزات والتعامل الفوري معها.

وقد وجه الرشيدي بالمتابعة اليومية على مدار فترة الامتحانات بهدف دعم الانضباط وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في ظروف مستقرة ومريحة.

