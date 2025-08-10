الأحد 10 أغسطس 2025
متى ينضم حامد حمدان للزمالك ؟.. مصدر يرد

حامد حمدان
حامد حمدان

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، نجم فريق بتروجت، سينضم رسميًا إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وأشار المصدر إلى أن الصفقة تمت بشكل مبدئي، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالعقد وتسجيل اللاعب.

علي جانب آخر، قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه يرفض الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على اللاعبين لوسائل الإعلام.
وشدد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي على أن أي قرارات خاصة بفريق الكرة تعد شأن داخلي ولا علاقة لوسائل الإعلام بها.
وأضاف عبد الناصر محمد قائلًا: "نتعامل مع كل موقف يحدث داخل الفريق على حدة، وهناك نظام متبع يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء".
واختتم تصريحاته قائلًا: "بمجرد وصول الفريق إلى القاهرة، تم غلق صفحة مباراة سيراميكا تمامًا من أجل التركيز للقاء المقاولون العرب المقبل المقرر له يوم السبت الموافق 16 أغسطس".

