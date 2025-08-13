تعرف على حقوق العامل أثناء تحرير عقد العمل وفق القانون

ينص قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير المحدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.

كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.

حقوق العامل خلال التوظيف



لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.

فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.

إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

التوسع في أنماط العمل الجديدة



يتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.

ضمانات إضافية للعاملين



إلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.

المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.

التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.

تحظر الإشارة إلى أن قانون العمل الجديد يبدأ تطبيقه بداية من الشهر المقبل.

حقوق العامل في القانون

والقانون لا يمنح العامل الأجر فقط، بل يمدّه بحقوق متكاملة تشمل الأمان الوظيفي، والعدالة في بيئة العمل، والتأمينات، والراحة، والحماية من التعسف.

وينص القانون على أن الأجر حق أصيل للعامل مقابل عمله، ويجب أن يُدفع في موعده دون تأخير، كما يجب أن يكون متناسبًا مع طبيعة الجهد المبذول والوضع الاقتصادي العام، ويُحتسب بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا.

ضوابط تنظيم ساعات العمل

وفق القانون المصري، لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل اليومية 8 ساعات أو 48 ساعة أسبوعيًّا، ويجب أن تتخلل يوم العمل فترات راحة مناسبة.

ويحصل العامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، عادة تكون يوم الجمعة، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا لمن أمضى عامًا في الخدمة، مع إجازات الأعياد الرسمية والمرضية المنصوص عليها قانونًا.

ويلزم قانون العمل أصحاب الأعمال بتوفير بيئة آمنة وصحية للعاملين، تتضمن وسائل الحماية والسلامة المهنية، وتفادي أي مخاطر تهدد الصحة أو الحياة، سواء كانت ناتجة عن المعدات أو ظروف التشغيل.

ويشترط القانون أن يسجِّل صاحب العمل كل عامل لديه في نظام التأمينات الاجتماعية، ما يضمن للعامل حقوقًا في حالات:

العجز الكلي أو الجزئي

الوفاة

البطالة

التقاعد



وتمثل هذه المظلة الاجتماعية الضمان الأهم لاستقرار العامل وأسرته في مواجهة أزمات الحياة، ويحظر القانون بشكل صريح أي شكل من أشكال التمييز داخل بيئة العمل، سواء على أساس الجنس، أو الدين، أو الخلفية الاجتماعية، كما يمنع تسريح العامل تعسفيًّا دون أسباب قانونية واضحة، ويمنح العامل حق اللجوء إلى المحكمة العمالية لطلب التعويض أو العودة للعمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.