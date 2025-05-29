الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة العمل تنشر صورا من توثيق عقود عمل بالخارج للتأكد من صحتها لحماية الشباب

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

شهدت وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، التابعة للإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إقبالا كبيرا، اليوم الخميس،من جانب الشباب الذين حصلوا عقود عمل بالخارج، خاصة في بلدان عربية وأوروبية، وذلك لتوثيق تلك العقود من جانب "الوحدة".

وأكد وزير العمل محمد جبران أن هذا التوثيق هام للغاية للتأكد من صحة وجدية تلك العقود، لحماية الشباب، واستدامة عملهم.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه "الوحدة" تقوم بمراجعة العقود، والتأكد من كافة حقوق العمال بحسب تشريعات كل دولة، والتواصل معهم في الخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العمالة المصرية بالخارج العمالة المصرية هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل وزير العمل محمد جبران مكاتب التمثيل العمالي مكاتب التمثيل وزير العمل

مواد متعلقة

رفض دعوى "مواقيت" لإلحاق العمال ضد وزارة العمل

وزارة العمل: عمال مصريون استلموا عملهم في شركة مقاولات إماراتية (صور)

وزارة العمل تكشف مفاجأة بشأن العامل صاحب فيديو التعنيف من مسئول سعودي

وزارة العمل: توفير فرص عمل جديدة في الأردن

الأكثر قراءة

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

حقيقة وداع معلول للاعبي الأهلي وجمع متعلقاته من غرفة الملابس عقب مباراة حسم الدوري

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

تجديد حبس سائق بتهمة الشروع في قتل زميله لمغادرته العمل بدون إذن بالمطرية

جمع كلمة القطيع ومفرد الموارد، أسئلة تحير طلاب الدبلومات الفنية بامتحان العربي

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

أخبار مصر: مصير عماد النحاس مع الأهلي، الزمالك يتلقى ضربة موجعة من فيفا، محكمة تجمد "رسوم ترامب"، قفزة غير متوقعة للذهب

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

مع بداية موسم الحج، سعر الريال السعودي صباح اليوم الخميس 29-5-2025

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

49.80 جنيها في هذا البنك، أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

امتحانات الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية