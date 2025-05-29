وزارة العمل تنشر صورا من توثيق عقود عمل بالخارج للتأكد من صحتها لحماية الشباب

شهدت وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، التابعة للإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إقبالا كبيرا، اليوم الخميس،من جانب الشباب الذين حصلوا عقود عمل بالخارج، خاصة في بلدان عربية وأوروبية، وذلك لتوثيق تلك العقود من جانب "الوحدة".

وأكد وزير العمل محمد جبران أن هذا التوثيق هام للغاية للتأكد من صحة وجدية تلك العقود، لحماية الشباب، واستدامة عملهم.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه "الوحدة" تقوم بمراجعة العقود، والتأكد من كافة حقوق العمال بحسب تشريعات كل دولة، والتواصل معهم في الخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة.

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