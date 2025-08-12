ليفاندوفسكي: لا أشعر بالندم لعدم اللعب بالبريميرليج، ودورتموند السبب

كشف روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، عن كواليس تلقيه عروضًا من ناديي بلاكبيرن روفرز ومانشستر يونايتد للانضمام إليهما في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسمه الثاني مع بوروسيا دورتموند.

وأكد ليفاندوفسكي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "كنت أفكر في الانتقال إلى بلاكبيرن، لكنني لم أحسم قراري بشأن ذلك، أما بالنسبة لنادي مانشستر يونايتد، فقد كنت قد قررت بالفعل وقبلت العرض".

وواصل: "أردت التوقيع مع مانشستر يونايتد والعمل مع السير أليكس فيرجسون، لكن دورتموند رفض بيعي لأنهم كانوا يعلمون أن بقائي سيدر عليهم أرباحًا أكبر إذا بقيت لفترة أطول".

ليفاندوفسكي: لا أشعر بالندم على عدم اللعب في الدوري الإنجليزي

ورغم عدم اكتمال الصفقة مع مانشستر يونايتد، أكد ليفاندوفسكي أنه لا يشعر بالندم على عدم اللعب في الدوري الإنجليزي، موضحًا: "كل قرار اتخذته كان قراري الشخصي، فعلت ما أردته بنفسي، وليس لأن أحدًا آخر فرضه عليّ".

وواصل ليفاندوفسكي، مسيرته المميزة مع بوروسيا دورتموند حتى عام 2014، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ، حيث أمضى 8 مواسم كان خلالها هدافًا استثنائيًا.

وفي صيف 2022، انضم إلى برشلونة ليصبح المهاجم الرئيسي للفريق الكتالوني، مسجلًا 101 هدف في 147 مباراة منذ انضمامه.

