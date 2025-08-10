الأحد 10 أغسطس 2025
يوفنتوس يهزم بوروسيا دورتموند بثنائية وديا

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي، الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم الأحد.

أهداف مباراة دورتموند ويوفنتوس الودية 

وسجل هدفي يوفنتوس أندريا كامبياسو في الدقيقتين 16 و53، فيما جاء الهدف الوحيد لدورتموند عن طريق ماكسيميليان بيير في الدقيقة 89.

ويواجه يوفنتوس في المباراة المقبلة، فريق أتالانتا في لقاء ودي، يوم 16 أغسطس الجاري، على ملعب أتليتي أزوري.

ويقابل بوروسيا دورتموند نظيره ورت فايس إيسن في الجولة الأولى من بطولة كأس ألمانيا يوم 18 من الشهر الجاري.

يوفنتوس الإيطالي يوفنتوس بوروسيا دورتموند دورتموند فريق يوفنتوس

