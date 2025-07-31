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رياضة

رسميًا، تحديد موعد انتقال ليفاندوفسكي إلى الدوري السعودي

ليفاندوفسكي، فيتو
ليفاندوفسكي، فيتو

كشفت صحيفة اليوم السعودية، مساء اليوم الخميس، عن موقف الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، في ظل ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى دوري روشن خلال الموسم المقبل.

موعد انضمام ليفاندوفسكي إلى الدوري السعودي

ووفقا لما ذكرته الصحيفة:" ليفاندوفسكي سيستمر مع برشلونة في الموسم المقبل، والأمر سيكون متاح بعد ذلك للانتقال إلى دوري روشن في المستقبل القريب واللاعب مرحب بالتواجد في روشن".

كما أن هناك تفاوض حدث مع ليفاندوفسكي ولكنه فضل الاستمرار مع برشلونة خلال الموسم المقبل.

ويبحث مسئولو نادي الهلال السعودي، عن تدعيم هجوم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهناك أكثر من اسم مرشح للانتقال إلى صفوف الزعيم، بينهم روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني.

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هل يستسلم ليفاندوفسكي لإغراءات الدوري السعودي؟

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