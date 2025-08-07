الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال والأتربة، الأرصاد تعلن طقس الجمعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

ويكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على وسط وجنوب سيناء.

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الجمعة، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

