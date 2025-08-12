الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تعاين حريق مصنع كيماويات في بدر وتستعلم عن شروط السلامة المهنية

حريق مصنع، فيتو
حريق مصنع، فيتو

أمرت نيابة بدر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مصنع  كيماويات بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، نشب به حريق لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء مالك المصنع وبيان شروط السلامة المهنية. 


وكشفت المعاينة أن النيران اندلعت بجراكن أصباغ على مساحة 5 أمتار بردود مصنع للكيماويات.


وأضافت المعاينة أن المصنع مكون من طابق أرضي فقط، إجمالي مساحته 4000 متر، وأن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.  


إخماد حريق مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية ببدر


ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر دون وقوع أي إصابات.


حريق مصنع كيماويات ببدر


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة بدر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة بدر حريق مصنع كيماويات قوات الحماية المدنية حريق مصنع كيماويات ببدر النيابة العامة

مواد متعلقة

حريق هائل بمصنع للأحذية في مؤسسة الزكاة بالمرج (صور)

المعاينة تكشف تفاصيل حريق مصنع كيماويات بمدينة بدر

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

بعد هتاف جماهير الزمالك بـ"اسمها"، زيزو يفاجئ الجميع بصورة مثيرة برفقة زوجته

تجاوزت كل الخطوط الحمراء، درجة حرارة غير مسبوقة اليوم في محافظات مصر

سعر السمك اليوم، البلطي والبوري يغضبان المصريين مجددا وانخفاض كبير في 4 أصناف

سعر الفاكهة اليوم، العنب البناتي والتين يواصلان الارتفاع وانخفاض التفاح لأول مرة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع يطول معظم الأصناف ونجاة البطاطس والليمون

البيضاء تواصل الانخفاض، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

شاهد، كيف احتفى جنود إسرائيليون بقصف وقتل مدنيين فلسطينيين عزل في غزة (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads