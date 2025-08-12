حريق هائل بمصنع للأحذية في مؤسسة الزكاة بالمرج (صور)

نشب حريق هائل داخل مصنع للأحذية بمؤسسة الزكاة بمنطقة المرج، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع للأحذية في مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداده لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

